Investiții blocate, agricultură compromisă: cum a pus pe butuci o interpretare fiscală Coop Agricolă Segarcea

O cooperativă agricolă din Dolj, construită pentru a susține fermierii locali și pentru a dezvolta agricultura regională, se află astăzi într-o situație critică. Nu din lipsă de activitate, nu din neconformare fiscală, ci din cauza unei interpretări administrative care a generat o inechitate fiscală majoră, cu efecte dramatice asupra investițiilor și asupra viitorului agricol al zonei.

Este vorba despre Coop Agricolă Segarcea – cooperativă agricolă, o structură care a derulat și planificat investiții de peste 4 milioane de euro, menite să creeze infrastructură de colectare, depozitare și procesare pentru producția agricolă locală.

Plătești ca firmă, ești tratat ca ONG

Potrivit poziției exprimate de ANAF Dolj, cooperativa este obligată să colecteze și să plătească TVA pentru operațiunile sale, exact ca o societate comercială. În același timp însă, aceleiași cooperative i se refuză dreptul de deducere a TVA, fiind tratată, din acest punct de vedere, similar unei organizații non-profit. Această abordare creează o situație paradoxală: obligații de SRL, fără drepturi de SRL.

Legi și instrucțiuni ignorate

S-a ajuns în această situație aberantă din cauza unor intrepretări ale legislației fiscale în domeniu. Totul a pornit de la câteva ANAF-uri din țară ca urmarea unor cereri de rambursare a TVA pe care cooperativele le-au depus de la Agenție, printre care și Cooperativa din Segarcea.



Legea cooperației dă drept cooperativelor să fie beneficiari de fonduri europene, să achiziționeze utilaje, să deducă TVA. Totuși în cazul unor proiecte, ANAF-ul spune că TVA-ul a fost declarat nedeductibil, Drept urmare, în cazul unor coperative între care și cea din Segarcea, ANAF-ul a trecut la măsuri de executare, popriri de conturi, sechestru. Cu alte cuvinte, cooperativele pot accesa fonduri pentru a cumpăra utilaje, pentru a-și dezvolta activitatea. Conform legislației europende, dar și a Codului Fiscal, cooperativele pot să deducă TVA-ul. Din cauza unor interpretări subiective, ANAF-ul a declarat TVA-ul nedeductibil, iar în urma unor controale fiscale, cooperativa s-a trezit executată și cu conturile blocate.

A fost nevoie de o circulară a președintelui ANAF, care obligă structurile teritoriale să suspende controalele privind TVA la cooperative, până la stabilirea unui tratament unitar la nivel național.

În acest context, devine relevant și un element-cheie: răspunsul oficial transmis de Parlament, prin structura de specialitate din Camera Deputaților, în care se explică intenția legiuitorului la adoptarea Legii 10/2024. Concluzia acelei adrese este că legea urmărește clarificarea și corectarea tratamentului fiscal aplicat cooperativelor, pentru a elimina interpretările locale care le afectează activitatea și investițiile.Cu alte cuvinte, nu vorbim doar despre o opinie a unui contribuabil, ci despre o clarificare venită de la legislativ, adică exact de la autoritatea care adoptă legea.

Investiții compromise și un an agricol pierdut

Blocarea dreptului de deducere a TVA nu este o chestiune contabilă abstractă. Pentru Coop Agricolă Segarcea, această situație a dus la:

·compromiterea unor investiții de peste 4 milioane de euro, la nivel local și regional;

·blocarea fluxurilor financiare necesare cofinanțării proiectelor europene;

·imposibilitatea finalizării infrastructurii planificate.

Mai grav, această inechitate fiscală a compromis ireparabil anul agricol 2025–2026, într-un sector în care planificarea se face pe termen lung, iar întârzierile nu mai pot fi recuperate.

Vocea cooperativei

„Ni s-a cerut să plătim taxe ca o societate comercială, dar ni s-a refuzat dreptul de deducere ca și cum am fi un ONG. Această abordare a distrus investiții de milioane de euro și a pus în pericol munca fermierilor care au crezut în asociere și în respectarea legii. Nu cerem favoruri, cerem aplicarea legii și un tratament fiscal corect”, a declarat Mihaela Niculeț, președintele Coop Agricolă Segarcea – cooperativă agricolă.

Cine suportă costul real

În spatele cifrelor sunt oameni: fermieri care și-au pus speranțele în cooperativă, producători care au investit în utilaje și tehnologii, antreprenori locali care au crezut într-un cadru fiscal stabil.Când o cooperativă este sufocată administrativ, costul nu este suportat de instituții, ci de comunitate.

Un semnal de alarmă pentru Oltenia

Cazul Coop Agricolă Segarcea nu este doar o dispută între un contribuabil și ANAF. Este un semnal de alarmă pentru agricultura din Oltenia și pentru mediul antreprenorial local.Dacă investiții de milioane de euro pot fi compromise prin interpretări fiscale neunitare, ce mesaj primesc cei care vor să investească, să se asocieze și să construiască pe termen lung?

Un apel la normalitate

Coop Agricolă Segarcea solicită aplicarea legii, respectarea instrucțiunilor emise la nivel central și un tratament fiscal echitabil.Pentru că atunci când inechitatea fiscală blochează investiții, afectează fermieri și compromite viitorul agricol, problema nu mai este una tehnică. Este una care privește întreaga comunitate.

Cine este Coop Agricola Segarcea

A fost înfiinţată în 2018, la iniţiativa Mihaelei Niculeţ, economist de profesie, împreună cu 4 producători agricoli locali, cooperativa a ajuns repede la 22 de membri acţionari şi peste 60 de membri asociaţi, gestionând peste 2.500 hectare teren agricol, aparţinând membrilor cooperatori, suprafaţă destinată culturilor cerealiere, oleaginoase şi legumicole în spaţii protejate. Pe lângă sectorul vegetal (cultura mare şi legumicolă) Coop. Agricola Segarcea mai deţine un sector zootehnic şi unul de procesare. Pe lista investiţiilor majore, din acest an, se află înfiinţarea unui centru de colectare, procesare, condiţionare, depozitare, comercializare de legume în satul Urzica, din comuna Urzicuţa, cu o capacitate de 200 tone/zi a cărui valoare se ridică la 1,5 mil. euro, o hală pentru găini ouatoare, în comuna Drăinc, cu o valoare estimativă de 2 mil. euro.