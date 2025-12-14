Finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectului ,,Reabilitare și modernizare cu schimbarea destinației în bibliotecă a construcției existente C1 – centrală termică. Reabilitare și modernizare cu schimbarea destinației în centru pentru tineret a construcției existente C2 – bibliotecă. Reabilitare și modernizare construcție existentă C1 – clubul elevilor. Reabilitare drum public”

U.A.T. ORASUL DRAGANESTI-OLT, în calitate de Beneficiar, anunța începerea activităților proiectului „Reabilitare și

modernizare cu schimbarea destinației în bibliotecă a construcției existente C1 – centrală termică. Reabilitare și modernizare

cu schimbarea destinației în centru pentru tineret a construcției existente C2 – bibliotecă. Reabilitare și modernizare

construcție existentă C1 – clubul elevilor. Reabilitare drum public”, COD SMIS 327323 (ETAPA I SMIS 125853).

Proiectul este implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate in doua etape din:

-etapa I- Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13 “Sprijinirea regenerării orașelor mici și

mijlocii”, prioritatea de investiție 9b “ Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților

defavorizate din regiunile urbane și rurale”

-etapa II-Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, PRIORITATEA: P7. Dezvoltare teritorila sustenabila/Apelul de

proiecte PRSVO /306/PRSVO_P7 /OP5/RSO5.1 /PRSVO_A18 OBIECTIV SPECIFIC: RSO5.1 – FEDR – RSO5.1_Promovarea

dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a

turismului durabil și a securității în zonele urbane, Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general al investitiei propuse:

Prezentul proiect își propune să contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă

învățământul sociocultural și anume insuficiența unităților de cult, a centrelor pentru tineret dotate la standarde moderne

care să asigure accesul la un proces educațional cultural de calitate și de dezvoltare, aflându-se în concordanță cu obiectivul

specific al priorității de investiții 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din

Romania.Obiectivele specifice ale proiectului:1.Creșterea numărului de beneficiari ai Bibliotecii Nr. 1A după finalizarea

proiectului;2. Creșterea numărului de beneficiari ai Centrului pentru tineret după finalizarea proiectului;3. Creșterea

numărului de beneficiari ai Clubului elevilor după finalizarea proiectului;4. Creșterea lungimii drumurilor publice modernizate

(km) cu 0.177;5. Clădiri cu funcții culturale modernizate/ reabilitate/ dotate (număr): 3.

UAT ORASUL DRAGANESTI-OLT a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei

Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020

şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Autoritate de management pentru Programul

Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027(AM PR SV Oltenia).

Proiectul are o valoare totală de 7.599.600,78 lei.

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene este:

etapa I 2014-2020: 5.640.241,39 lei

etapa II 2021-2027: 3.466.953,64 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului este 6.502.866,55 lei.

UAT ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT

