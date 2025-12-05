Sopotul are nevoie de un profesionist. Costinel Busduceanu – singura garanție a dezvoltării reale pentru comuna din Dolj

Comuna Sopot se află într-un moment de răscruce. După ani în care dezvoltarea a bătut pasul pe loc, oamenii sunt chemați din nou să decidă cine le va conduce comunitatea. La alegerile din 7 decembrie 2025, pe buletinul de vot se află un nume care adună nu doar experiență administrativă solidă, ci și încrederea multor săteni: Costinel Busduceanu, candidatul PSD Dolj pentru funcția de primar.



Puțini sunt cei care cunosc primăria „din interior” așa cum o cunoaște Costinel Busduceanu. Născut și crescut în Sopot, licențiat în Drept, cu master în Științe Administrative, el lucrează de peste 24 de ani în administrația publică locală, iar în ultimii 16 ani a ocupat funcția de secretar al instituției. Cu alte cuvinte, omul care știe exact ce trebuie făcut, cum trebuie făcut și, mai ales, de ce nu s-au făcut la timp anumite lucruri. „Candidez din poziția de angajat al primăriei, conectat la nevoile cetățenilor, la problemele administrative și la proiectele în curs”, spune Busduceanu.

La alegerile anterioare, a intrat în competiție din partea unui alt partid, cu speranța că va primi sprijin pentru proiectele comunității. A câștigat atunci încrederea oamenilor, dar, din motive procedurale, nu a mai putut prelua funcția. Decizia de a candida acum din partea PSD Dolj este una legată de interesul direct al comunei. În Sopot este în implementare un proiect vital de alimentare cu apă, cu finanțare câștigată prin Programul Național „Anghel Saligny„ dar care trebuie deblocat pentru a putea fi implementat. „Cum aș putea să le promit oamenilor apă curentă, dar să candidez din partea unui partid care a decis blocarea finanțării proiectelor din acest program? Am mers către cei care au forța administrativă necesară să ajute Sopotul, nu doar să promită că o fac”, a arătat candidatul social-democrat.

Pentru Sopot, această schimbare politică nu este un joc de culise, ci o garanție că proiectele vitale vor merge mai departe. Astăzi, Sopot este una dintre puținele comune din Dolj fără rețea de apă și canalizare. Prea puține drumuri asfaltate, școli care au nevoie de reabilitare, dispensare lăsate în urmă, toate aceste realități sunt cunoscute în detaliu de Busduceanu. Tocmai de aceea, el vine cu un plan concret de dezvoltare: realizarea rețelelor de apă și canalizare, asfaltarea drumurilor comunale, cadastrarea gratuită a întregii comune, reabilitarea școlilor și grădinițelor, construirea unei capele în Sârsca, modernizarea dispensarului din Beloț, revitalizarea căminului cultural din Sopot, amenajarea de terenuri de sport, o piață modernă pentru producători, sprijin real pentru accesarea fondurilor europene, investiții în energie verde și extinderea sistemului de supraveghere video.

Pentru ca toate aceste obiective să nu rămână doar pe hârtie, este nevoie nu doar de un primar gospodar, ci și de sprijin politic și administrativ solid. Iar acest sprijin există. Președintele Consiliului Județean Dolj și al PSD Dolj, Cosmin Vasile, îl susține ferm pe candidatul de la Sopot.

„Costinel Busduceanu este un profesionist adevărat, un om care cunoaște administrația pas cu pas și care știe exact ce are de făcut din prima zi de mandat. Sopotul are nevoie de un primar care să poată lucra eficient cu Consiliul Județean, pentru a aduce investiții și proiecte majore de infrastructură. Din această perspectivă, Costinel Busduceanu are tot sprijinul meu și al echipei PSD Dolj. Împreună putem asigura dezvoltarea reală a comunei Sopot”, a declarat Cosmin Vasile.



La fel de important este și sprijinul venit din partea primarului municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai experimentați edili din România: „Experiența administrativă a lui Costinel Busduceanu este principalul său atu. Este omul care știe ce înseamnă munca într-o primărie, știe ce înseamnă proiectele, procedurile și, mai ales, responsabilitatea față de oameni. Cred cu tărie că Sopotul are nevoie de un primar serios, cu pregătire solidă și cu sprijin politic real. Costinel Busduceanu este acest om și are toată susținerea mea”, susține Lia Olguța Vasilescu.

Pentru locuitorii comunei, alegerile din 7 decembrie nu sunt despre partide, ci despre apă, drumuri, școli, condiții decente de viață. Sunt despre viitorul copiilor lor. Iar între promisiuni fără acoperire și un profesionist care a lucrat o viață întreagă în administrație, diferența este evidentă. „Nu vin cu vorbe goale, ci cu soluții. Cred că nu poți redresa o țară condamnând comunitățile mici la nedezvoltare”, spune Busduceanu, care își dorește să aducă la Sopot modelul de dezvoltare implementat deja cu succes de administrația PSD în județul Dolj.

În ultimele zile de campanie, miza este uriașă: Sopotul poate rămâne blocat în trecut sau poate intra, în sfârșit, pe drumul dezvoltării reale. Cu sprijin politic, administrativ și cu experiența necesară, Costinel Busduceanu se prezintă în fața alegătorilor drept singura opțiune serioasă pentru o comună care vrea să recupereze ani pierduți.

Pe 7 decembrie, votul oamenilor din Sopot va decide dacă șansa acestei schimbări va deveni realitate.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC