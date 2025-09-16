Dr. Ştefan Popa, medic pneumolog la Centrul Medical Speranţa Craiova: „În sezonul rece, când virozele și gripa își fac simțită prezența, plămânii tăi au nevoie de o atenție specială”

Se apropie sezonul rece şi odată cu el, virozele respiratorii devin tot mai frecvente. Simptome precum tuse, dureri în gât, nas înfundat și febră, trebuie să ne pună în gardă. Dacă viroza respiratorie se agravează, evoluând spre pneumonie sau o suprainfecție bacteriană, sau dacă simptomele sunt severe, este necesară consultarea unui pneumolog pentru diagnostic și tratament specific. Despre prevenție, diagnostic, tratament pentru afecțiuni ale aparatului respirator ne vorbeşte dr. Ştefan Popa, medic pneumolog la Centrul Medical Speranţa Craiova.
Răceala nu se tratează cu antibiotice
Vorbind despre răcelile de sezon, gripă şi infecţiile cu coronavirus este bine să încercăm să identificăm ce fel de simptome avem să ne adresăm medicului de familie sau specialistului şi să nu ne repezim să luăm antibiotic.
Simptomele şi evoluţia bolii sunt diferite în funcţie de vârstă.
De la o răceală, la bronşită şi pneumonie
O răceală netratată la timp sau necorespunzător poate duce la o infecţie a plămânilor. Cel mai des întâlnite infecţii sunt bronşita cronică sau acută şi pneumonia. Cea mai gravă complicaţie este insuficienţa respiratorie.
Acesta insistă pe faptul că igiena joacă un rol important în ţinerea la distanţă a virozelor de sezon. Purtarea măştii este o soluţie salvatoare, dar să nu uităm, mai ales, de vaccin.
Pneumonia, inflamaţie a plămânului
În cazul pneumoniei, dacă nu este tratată la timp şi durează câteva luni de zile este posibil să apară sechele. Aceste sechele sunt nişte întăriri ale ţesutului elastic şi care în timp pot să se producă infecţii pe aceste zone şi apar şi acele junghiuri toracice. Dacă această fibroză este foarte avansată poate să dea şi obstrucţie pulmonară, pacientul simte că nu mai are aer.
În concluzie, un consult la medicul pneumolog te poate ajuta să îți protejezi sănătatea respiratorie și să previi complicațiile.