Dr. Ştefan Popa, medic pneumolog la Centrul Medical Speranţa Craiova: „În sezonul rece, când virozele și gripa își fac simțită prezența, plămânii tăi au nevoie de o atenție specială”

Se apropie sezonul rece şi odată cu el, virozele respiratorii devin tot mai frecvente. Simptome precum tuse, dureri în gât, nas înfundat și febră, trebuie să ne pună în gardă. Dacă viroza respiratorie se agravează, evoluând spre pneumonie sau o suprainfecție bacteriană, sau dacă simptomele sunt severe, este necesară consultarea unui pneumolog pentru diagnostic și tratament specific. Despre prevenție, diagnostic, tratament pentru afecțiuni ale aparatului respirator ne vorbeşte dr. Ştefan Popa, medic pneumolog la Centrul Medical Speranţa Craiova.

„Pacientul care ajunge în cabinetul de pneumologie beneficiază de o consultaţie pneumologică. În primul rând, de o pulsoximetria, o metodă care măsoară nivelul de oxigen din sânge, va fi ascultat şi beneficiază de un examen clinic obiectiv complet. Investigăm şi dacă are leziuni pe piele, erupţii, posibil să fie şi ceva alergic care să contribuie la starea pacientului sau să o agraveze. Putem să facem o spirometrie, dacă pacientul are un sindrom obstructiv sau bănuim că ar fi vorba de un sindrom obstuctiv. Adică, pacientul are o respiraţie şuierătoare, nu are aer, oboseşte mai des, prezintă o tuse care este seacă sau care în timp devine productivă. Spirometrul măsoară cât volum de aer inhalăm şi cât volum exhalăm într-o unitate de timp. El are anumiţi parametrii în funcţie de vârstă, sex, greutate şi înălţime şi compară valorile înregistrate la pacient cu cele standard. Astfel putem să vedem dacă există o obstrucţie sau o restricţie la nivelul căilor respitatorii. În cabinet, mai putem să evaluăm oxidul nitric din aerul exhalat cu un aparat recent achiziţionat de policlinică. Acest aparat determină dacă avem o inflamaţie eozinofilică la nivelul căilor respiratorii. Noi îl folosim pentru bolnavii cu astm, este folositor pentru a observa dacă este vorba de un astm şi dacă tratamentul are efect, pentru că inflamaţia scade când folosim acele inhalatoare”, spune dr. Ştefan Popa, medic pneumolog.

Răceala nu se tratează cu antibiotice

Vorbind despre răcelile de sezon, gripă şi infecţiile cu coronavirus este bine să încercăm să identificăm ce fel de simptome avem să ne adresăm medicului de familie sau specialistului şi să nu ne repezim să luăm antibiotic.



„Pacienţii tratează febra cu antibiotic, ceea ce nu este bine deloc. Indicat ar fi să recurgem la repaus, să folosim lichide şi antitermice: paracetamol, ibuprofen sau metamizol. Mulţi iau din prima zi antibiotic, ceea ce este total greşit. Luăm trei zile un tratament cu antitermice, lichide, iar dacă această febră nu cedează, atunci avem un motiv de îngrijorare şi ne prezentăm la medicul specialist, spune medicul.



Simptomele şi evoluţia bolii sunt diferite în funcţie de vârstă.



„La copii sunt frecvente infecţiile la nivelul nasului, gâtului, întregului sistem respirator, unde se instalează virusul sincitial respirator care cauzează aceste viroze. La adulţi, aceste simptome sunt mai atenuate, pacientul are un prag al durerii mult mai mare. Nu au acea tuse seacă, la ei debutează direct tusea productivă, au febră mai scăzută”, explică medicul Ştefan Popa.

De la o răceală, la bronşită şi pneumonie

O răceală netratată la timp sau necorespunzător poate duce la o infecţie a plămânilor. Cel mai des întâlnite infecţii sunt bronşita cronică sau acută şi pneumonia. Cea mai gravă complicaţie este insuficienţa respiratorie.

„Insuficienţa respiratorie se prezintă ca un şuierat la respiraţie. Pacientul simte o constricţie toracică, nu are aer suficient, oboseşte foarte repede, chiar şi atunci când încearcă să se ridice din pat. Această complicaţie trebuie tratată la nivel spitalicesc. Este nevoie de concentrator de oxigen, trebuie tratată, fie cu aerosoli, dacă este o complicaţie infecţioasă care care a evoluat trebuie tratată cu antibiotice”, explică medicul Ştefan Popa.



Acesta insistă pe faptul că igiena joacă un rol important în ţinerea la distanţă a virozelor de sezon. Purtarea măştii este o soluţie salvatoare, dar să nu uităm, mai ales, de vaccin.

„Este nevoie de vaccinare. Vaccinarea antigripală care se face anual. Cei mici beneficiază de trei doze şi un rapel. Adulţii au o singură doză de vaccin antipneumococic, foarte recomandat la vârstnici sau la cei care au comorbidităţi”, afirmă dr. Ştefan Popa.

Pneumonia, inflamaţie a plămânului

În cazul pneumoniei, dacă nu este tratată la timp şi durează câteva luni de zile este posibil să apară sechele. Aceste sechele sunt nişte întăriri ale ţesutului elastic şi care în timp pot să se producă infecţii pe aceste zone şi apar şi acele junghiuri toracice. Dacă această fibroză este foarte avansată poate să dea şi obstrucţie pulmonară, pacientul simte că nu mai are aer.

În concluzie, un consult la medicul pneumolog te poate ajuta să îți protejezi sănătatea respiratorie și să previi complicațiile.

