Nouă persoane, internate cu arsuri și intoxicație cu fum în urma incendiului la un bloc social

Nouă persoane, între care patru minori, au rămas internate, marți seară, la Spitalul Județean de Urgență, iar alte trei au refuzat internarea, în urma incendiului care a cuprins un bloc social situat în cartierul Henri Coandă din municipiul Constanța.

Potrivit reprezentanților Consiliului Județean (CJ) Constanța, un pacient, bărbat în vârstă de 64 de ani, prezintă arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corporală. Acesta este intubat, iar starea sa este critică.

De asemenea, un bărbat în vârstă de 58 de ani are arsuri pe aproximativ 6% din suprafața corpului.

Alți șase pacienți, printre care și o femeie cu arsuri pe antebrațe, au fost intoxicați cu fum și au primit terapie cu oxigen, dintre care trei au refuzat internarea.

Patru minori, cu vârste între 10 și 17 ani, de asemenea intoxicați cu fum, au fost internați la secția de Pediatrie a spitalului județean, pentru monitorizare și tratament de specialitate, a mai precizat sursa citată.

Primăria Constanța a informat anterior că 157 de persoane au fost evacuate în total din blocul afectat de incendiu.

Din cauza amplorii flăcărilor, care s-au manifestat generalizat la nivelul blocului HC 7 de pe Aleea Umanității din campusul Henri Coandă l, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului au intervenit peste 90 de cadre și 10 autospeciale de la ISU Constanța, două autospeciale de la ISU Ialomița, două autoscări și o autoplatformă, un echipaj de descarcerare, 9 ambulanțe SMURD B2, o ambulanță SMURD C1, 3 autospeciale de transport victime multiple, 5 autospeciale de primă intervenție și comandă, 6 ambulanțe SAJ tip B, un compartiment de consultații de urgență de la SAJ.

Citește şi: Bărbat grav rănit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul pe munte