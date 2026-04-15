România poate reporni rafinăria Petrotel Lukoil

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat în vizită oficială în Statele Unite, a anunțat marți seară că România a primit confirmare oficială din partea guvernului american pentru derogarea de la sancțiuni împotriva Lukoil. Acest lucru va permite repornirea rafinăriei Petrotel, deținută de Lukoil.

„Reprezintă o veste uriașă pentru țara noastră”, a declarat Ivan la Antena 3, potrivit news.ro. Potrivit acestuia, în 45 de zile, rafinăria va putea funcționa din nou și va produce motorină, benzină și kerosen pentru România.

„E un pas în față extrem de important. 21% din producția României va fi asigurată de această rafinărie și reprezintă un principal element al stabilizării pieței de carburanți din România”, a adăugat ministrul.

„Vreau să fiu foarte clar, niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România. Vorbim despre petrol care va ajunge din alte state şi în acelaşi timp niciun leu nu va ajuge înapoi în Federaţia Rusă”, a mai declarat Bogdan Ivan.

Derogarea vizează aproximativ 2.000 de stații din toată lumea

Administrația Trump a prelungit o derogare care permite stațiilor de benzină Lukoil să funcționeze în afara Rusiei până la sfârșitul lunii octombrie, o excepție limitată de la sancțiunile impuse de SUA anul trecut pentru a reduce veniturile care susțin războiul Moscovei în Ucraina.

Derogarea pentru aproximativ 2.000 de stații din Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și America a fost prelungită până pe 29 octombrie, a anunțat marți Departamentul Trezoreriei pe site-ul său web, potrivit Reuters.

Derogarea vine în contextul în care rafinăria Petrotel Lukoil, situată la Ploiești, a fost oprită din cauza sancțiunilor internaționale impuse companiilor rusești după invazia din Ucraina. Repornirea acesteia este considerată crucială pentru securitatea energetică a României, în special în contextul crizei energetice generate de războiul din Orientul Mijlociu.

