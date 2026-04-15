România trimite 15 tone de ajutoare umanitare în Liban

România trimite 15 tone de ajutoare umanitare către populația civilă din Liban, afectată de criza de securitate din Orientul Mijlociu.

Transportul pleacă miercuri către Amman, urmând ca ajutoarele să fie duse ulterior la Beirut, în cadrul unui convoi umanitar multinațional.

Ajutoarele sunt transportate cu aeronave militare

Potrivit Executivului, ajutoarele constau în alimente, corturi și produse de cazarmament, precum saci de dormit, perne, pături, cearșafuri și fețe de pernă.

Acestea provin din rezervele naționale de stat.

Transportul este asigurat de Ministerul Apărării Naționale, cu un avion C130 și un avion Spartan C27J, care au decolat miercuri dimineață.

Decizia a fost luată de CNSU

Acțiunea are loc în urma unei decizii a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, convocat de premierul Ilie Bolojan.

Măsura vine ca răspuns la solicitarea de sprijin umanitar transmisă României prin Mecanismul european de Protecție Civilă.

Autoritățile precizează că întreaga operațiune se desfășoară sub egida Protecției Civile Europene.

Uniunea Europeană acoperă cea mai mare parte a costurilor

Potrivit Guvernului, Protecția Civilă Europeană va acoperi 75% din costurile transportului umanitar.

România se alătură astfel eforturilor europene de sprijinire a populației civile afectate de conflict și de deteriorarea situației de securitate din Liban.

