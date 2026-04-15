Bărbat grav rănit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul pe munte

Un bărbat de 43 de ani a fost grav rănit, marți după-amiază, în timpul unei deplasări cu ATV-ul într-o zonă greu accesibilă – Dealul Crucii – din Munţii Şureanu, în localitatea Petrila.

Pentru salvarea acestuia au intervenit echipaje ale SMURD Petroșani, Ambulanței și Serviciului Public Județean Salvamont. Distanța până la locul accidentului era mare, iar terenul accidentat și imposibil de parcurs cu autospecialele de intervenție, astfel că echipele de salvatori au cerut sprijin aerian cu un elicopter SMURD.

„La fața locului, salvatorii au constatat că victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 43 de ani, avea fracturi și răni în urma căderii de pe ATV“, a precizat sursa citată.

După acordarea primului ajutor medical calificat și pregătirea pentru transport aerian, bărbatul a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat la UPU Petroșani.

