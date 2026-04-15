Un mort și doi răniți după ce un autoturism a lovit un autobuz

O persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite într-un accident produs miercuri dimineață, între un autobuz și un autoturism, pe DN 17, în localitatea Cristeștii Ciceului din județul Bistrița-Năsăud.

Un autoturism condus de un bărbat de 47 de ani, din Beudiu, a intrat în coliziune cu un autobuz, condus de un bărbat de 44 de ani, din Breaza, care se deplasa din sens opus. În urma impactului a rezultat decesul șoferului de 47 de ani.

Șoferul autobuzului a fost transportat la UPU SMURD Bistrița cu fractură deschisă la un picior, iar un pasager de 71 de ani din autobuz a ajuns la spitalul din Beclean, cu un traumatism cranian.

Testarea cu aparatul etilotest a șoferului de 44 de ani nu a indicat prezența alcoolului.

Polițiștii continuă cercetările în vederea determinării cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Din cauza accidentului, traficul pe DN 17, în Cristeștii Ciceului, s-a desfășurat alternativ, pe un sens.

