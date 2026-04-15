Bărbat arestat preventiv după ce a furat flori de 20.000 de euro dintr-o seră

Un bărbat a fost arestat preventiv, iar alte patru persoane au fost puse sub control judiciar, fiind acuzați că au furat flori în valoare de aproximativ 20.000 de euro dintr-o seră situată în Sectorul 4.

Duminică, polițiștii Secției 26 au fost sesizați prin apel 112 de reprezentantul unei societăți comerciale cu punct de lucru în Sectorul 4, care a reclamat dispariția mai multor flori. Firma are ca obiect de activitate comerțul cu flori, plante și semințe, iar prejudiciul a fost estimat la 20.000 de euro.

Polițiștii s-au deplasat rapid la fața locului și au început verificările. La scurt timp, au depistat trei femei, cu vârste între 17 și 38 de ani, și doi bărbați, de 27 și 43 de ani, bănuiți de comiterea furtului. Conform anchetei, în noaptea de duminică, în jurul orei 00.30, aceștia ar fi pătruns în sera exterioară prin forțarea ușii de acces, apoi ar fi intrat în sera interioară, unde ar fi tăiat 14 rânduri de bujori, plecând cu florile.

În baza probelor administrate, cei cinci au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, bărbatul de 27 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, ceilalți fiind cercetați sub măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Cercetările continuă pentru furt calificat.

