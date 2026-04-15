Fost viceprimar, condamnat cu suspedare pentru fraudă cu fonduri europene

Fostul viceprimar al Aradului, Ilie Cheșa, a fost condamnat la închisoare cu suspendare, în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției în legătură cu fraudarea fondurilor europene, cazul anchetat anul trecut de Parchetul European.

Conform soluției pe scurt publicată pe portalul instanțelor de judecată, a fost admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între Parchetul European – Biroul Teritorial Timișoara și Ilie Cheșa în dosarul nr. I.0001541/2025.

Instanța a dispus condamnarea la o pedeapsă de doi ani închisoare pentru infracțiunea de „folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei“, comisă în formă continuată (trei acte materiale).

Judecătorul a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, pe un termen de supraveghere de trei ani.

Condamnat la muncă în folosul comunității

Cheșa va trebui să facă, timp de două luni, muncă în folosul comunității în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, la centre de plasament sau în centre pentru îngrijirea persoanelor vârstnice.

Totodată, fostului viceprimar i-a fost interzis, ca pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales în autoritățile publice și în orice alte funcții publice, dar și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de doi ani.

Conform hotărârii instanței, au fost anulate 114 înscrisuri falsificate, aflate la dosar, folosite de fostul viceprimar pentru obținerea fondurilor europene.

Soluția instanței nu este definitivă și are drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Fostul viceprimar a administrat trei firme care au beneficiat de proiecte start-up finanțate de UE

Cazul lui Ilie Cheșa a fost dat publicității de Parchetul European în 3 decembrie 2025, printr-un comunicat de presă postat pe site-ul instituției, în care se arăta că structura din Timișoara a înaintat Tribunalului Timiș acorduri de recunoaștere a vinovăției cu trei persoane fizice și trei firme, în cadrul unei anchete privind fraudare și falsificarea subvențiilor care implică granturi UE pentru start-up-uri, cu un prejudiciu estimat la 120.000 de euro.

Potrivit anchetei, între 2018 și 2022, fostul viceprimar a administrat trei firme care au beneficiat de proiecte start-up finanțate de UE.

„Împreună cu alte două persoane, acesta a depus documente false la autoritatea de management pentru a obține sau a păstra granturile. Documentația falsificată se referea la finalizarea stagiului de pregătire practică necesar în cadrul proiectelor, la crearea și menținerea a două locuri de muncă pentru fiecare beneficiar și la dovada generării a cel puțin treizeci la sută din veniturile aferente primei tranșe a grantului“, preciza comunicatul de anul trecut.

În octombrie 2025, înainte ca Parchetul European să facă public cazul, Ilie Cheșa a demisionat din funcția de viceprimar. Ulterior, el a fost înlocuit și din funcția de președinte al organizației municipale PSD Arad.

Citește şi: România poate reporni rafinăria Petrotel Lukoil