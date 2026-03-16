UE nu vrea să extindă misiunea navală în Strâmtoarea Ormuz

De Magda Dragu
Şefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat luni că miniștrii de externe ai Uniunii Europene nu au arătat, pentru moment, „niciun apetit” pentru extinderea misiunii navale a UE din Orientul Mijlociu până în Strâmtoarea Ormuz, potrivit Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut altor state să ajute la supravegherea strâmtorii, după ce Iranul a răspuns atacurilor americano-israeliene folosind drone, rachete și mine, blocând astfel, în mod efectiv, canalul maritim prin care trec în mod normal petroliere ce transportă aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel global.

Misiunea Aspides a Uniunii Europene, denumită după cuvântul grecesc pentru „scuturi”, a fost înființată în 2024 pentru a proteja navele de atacurile rebelilor houthi din Yemen în Marea Roșie.

„În discuțiile noastre a existat o dorință clară de a consolida această operațiune, însă, pentru moment, nu a existat apetit pentru schimbarea mandatului misiunii”, le-a declarat Kaja Kallas jurnaliștilor după reuniunea miniștrilor de externe ai UE de la Bruxelles.

În prezent, misiunea are sub comandă directă o navă italiană și una grecească și poate apela, de asemenea, la o navă franceză și la un alt vas italian pentru sprijin.

„Discuția a fost că ar trebui consolidată, pentru că nu dispune de prea multe mijloace navale. Ar trebui să aibă mai multe”, a mai spus Kallas.

„Deși Strâmtoarea Ormuz este în centrul atenției, Marea Roșie rămâne, de asemenea, crucială”, a încheiat Kallas.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

