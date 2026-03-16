Iranul avertizează România că va reacționa dacă permite SUA să folosească baze de pe teritoriul său

Potrivit publicației de opoziție Iran International, care relatează de la Londra, Teheranul a avertizat că va reacționa pe plan politic și juridic după ce România a dat undă verde Statelor Unite pentru folosirea bazelor militare în operațiuni contra Iranului.



„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, în cadrul unei conferințe de presă săptămânale, potrivit hotnews.ro

El a afirmat că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional și ar atrage după sine responsabilitatea internațională a țării noastre.

Iranul a avertizat în repetate rânduri statele care găzduiesc baze americane că orice sprijin logistic sau militar acordat Washingtonului va fi considerat un act de ostilitate. Teheranul susține că prezența forțelor străine în regiune și extinderea infrastructurii militare a SUA în Europa de Est, reprezintă o amenințare directă la adresa securității sale naționale.

Nicuşor Dan a explicat că este vorba despre echipament defensiv

Parlamentul a a luat act miercuri de scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan privind dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane, decizie aprobată în CSAT.

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare şi de echipamente de comunicaţii satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu. Şeful statului a explicat că este vorba despre echipament defensiv.