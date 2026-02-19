Preşedintele Nicuşor Dan va avea o intervenţie la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, la invitaţia lui Donal Trump

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va avea o intervenţie scurtă la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, la invitaţia preşedintelui SUA, Donald Trump, au declarat surse oficiale pentru News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, începând cu ora 15.40, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace), care va avea loc la Institutul pentru Pace din Statele Unite ale Americii, în Washington, D.C.

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe preşedintele României să aibă o intervenţie în cadrul reuniunii, au precizat sursele.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţat recent că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie.

Preşedintele Nicuşor Dan afirma că e în interesul României să participăm în această calitate de observatori la Comitetul pentru Pace, care înseamnă să ai un cuvânt de spus acolo, să contribui în direcţia în care merge această organizaţie.

