Reacția regelui Charles după arestarea fratelui său: ”Justiţia trebuie să-şi urmeze cursul”

Regele Charles al III-lea a declarat joi, după arestarea fratelui său, fostul prinţ Andrew, în dosarul Epstein, că „justiţia trebuie să-şi urmeze cursul”, informează BBC.

„Am aflat cu cea mai mare îngrijorare veştile despre Andrew Mountbatten-Windsor şi presupusa abatere într-o funcţie publică”, a spus monarhul, citat într-un comunicat oficial. „Ceea ce urmează este procedura completă, echitabilă şi regulată, prin care această problemă va fi examinată în mod adevărat de autorităţi.”

Regele a subliniat sprijinul familiei: „În aceasta, aşa cum am spus anterior, ei au întreaga noastră susţinere şi cooperare, fără rezerve. Daţi-mi voie s-o spun clar: justiţia trebuie să-şi urmeze cursul.”

Charles a mai adăugat că, având în vedere că procedura este în desfăşurare, „ar fi nepotrivit din partea mea să fac alte comentarii”. „Între timp, familia mea şi cu mine vom continua să ne îndeplinim datoria şi să vă servim pe toţi”, a încheiat el.

Fostul prinţ Andrew a fost arestat chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani.

Suspiciunea de abuz în funcţie publică din cauza legăturilor sale cu cu Jeffrey Epstein

Poliţia britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, sub suspiciunea de abuz în funcţie publică din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat joi BBC TV, preluat de Reuters.

Poliţia din Thames Valley a informat la începutul acestei luni că agenţii analizează acuzaţiile conform cărora Mountbatten-Windsor i-ar fi transmis defunctului infractor sexual documente guvernamentale confidenţiale, conform unor dosare publicate recent de guvernul SUA.

„Poliţia din Thames Valley a deschis o anchetă privind o infracţiune de abuz în funcţie publică”, au anunţat forţele de ordine într-un comunicat publicat pe platforma X. „Un bărbat sexagenar din Norfolk a fost arestat şi rămâne în custodia poliţiei. Conform directivelor naţionale, nu vom anunţa numele bărbatului arestat”, se adaugă în comunicatul menţionat.

Anterior, mai multe ziare au relatat că şase maşini de poliţie nemarcate şi opt agenţi în civil au sosit la Wood Farm, pe proprietatea Sandringham din estul Angliei, unde locuieşte acum fostul prinţ, care a împlinit joi 66 de ani.

Andrew Mountbatten-Windsor a negat întotdeauna orice faptă ilegală în legătură cu Epstein

Mountbatten-Windsor, al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a, a negat întotdeauna orice faptă ilegală în legătură cu Epstein şi a spus că regretă prietenia lor, dar nu a răspuns solicitărilor de comentarii de la ultima publicare a documentelor.

Palatul Buckingham nu a făcut niciun comentariu.

Mountbatten-Windsor a fost reclamat la poliţie de către grupul care face campanie împotriva monarhiei, Republic, în urma publicării a peste 3 milioane de pagini de documente referitoare la Epstein, care a fost condamnat pentru solicitarea de prostituţie de la o minoră în 2008.

Aceste dosare sugerau că Mountbatten-Windsor i-ar fi transmis în 2010 lui Epstein informări despre Vietnam, Singapore şi alte locuri pe care le-a vizitat în deplasările sale oficiale.

