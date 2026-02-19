BBC: Prințul Andrew al Marii Britanii a fost arestat

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat joi, sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice, potrivit informațiilor obținute de BBC.

Andrew Mountbatten-Windsor este cunoscut public drept Prințul Andrew, Duce de York — al doilea fiu al Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

Numele său a fost implicat într-un scandal internațional legat de relația sa cu finanțistul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și ulterior acuzat de trafic sexual de minore.

Fostul prinț este anchetat după ce dosarele Epstein au dezvăluit că acesta i-a dat documente comerciale finanțistului condamnat pentru infracțiuni sexuale. Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a negat întotdeauna orice abatere în legătură cu Epstein și a spus că regretă prietenia cu acesta.