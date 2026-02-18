Avertizare meteo: posibile dificultăți în traficul din zona de frontieră

Poliția de Frontieră Română informează că, potrivit avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, până pe 19 februarie sunt prognozate fenomene meteorologice severe – ninsori abundente, viscol, polei, intensificări ale vântului și vizibilitate redusă.

Aceste condiții pot afecta semnificativ traficul rutier în zona de frontieră.

Zone vizate

Autoritățile atrag atenția în special asupra:

punctelor de trecere a frontierei din estul țării ;

; drumurilor transfrontaliere din sud, unde, în contextul apartenenței României la Spațiul Schengen, circulația se desfășoară fără control de frontieră, însă poate fi îngreunată de starea carosabilului și condițiile meteo nefavorabile.

Condițiile severe pot genera:

întârzieri;

restricții temporare de trafic;

dificultăți de deplasare pe arterele intens circulate;

probleme pe drumurile care asigură legătura cu statele vecine.

Recomandări pentru șoferi

Pentru evitarea incidentelor, Poliția de Frontieră recomandă:

Informarea prealabilă asupra stării vremii și a condițiilor de drum;

Echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru circulația în condiții de iarnă;

Manifestarea unei prudențe sporite și respectarea indicațiilor autorităților;

Alegerea unor rute sau puncte de trecere alternative, dacă situația o impune.

Măsuri de siguranță

Polițiștii de frontieră, împreună cu celelalte instituții competente, sunt pregătiți să intervină pentru menținerea siguranței și pentru fluidizarea traficului în zona de frontieră, în funcție de evoluția condițiilor meteo.

Citește și: Atac armat la un meci de hochei într-un liceu din Rhode Island: două persoane ucise