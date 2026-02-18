Atac armat la un meci de hochei într-un liceu din Rhode Island: două persoane ucise

Două persoane au fost împușcate mortal în timpul unui meci de hochei pe gheață desfășurat la o arenă din Pawtucket, statul american Rhode Island. Poliția a anunțat că victimele sunt fosta soție și fiul adult al suspectului, potrivit BBC.

Tragedia a avut loc la arena Dennis M. Lynch, aflată la câțiva kilometri de capitala statului, Providence.

Cine sunt victimele

Autoritățile au confirmat că și-au pierdut viața:

Rhonda Dorgan , fosta soție a atacatorului

, fosta soție a atacatorului Aidan Dorgan, fiul adult al acestuia

Părinții Rhondei și un prieten de familie au fost răniți și se află în stare critică la spital

Suspectul, găsit mort în arenă

Suspectul, Robert Dorgan, în vârstă de 56 de ani – despre care poliția a precizat că era cunoscut și sub numele de Roberta Esposito sau Roberta Dorgan – a fost găsit decedat în interiorul arenei, aparent în urma unei răni auto-provocate prin împușcare.

Șefa poliției din Pawtucket, Tina Goncalves, a declarat că atacul pare să fi fost unul țintit, pe fondul unei dispute familiale. Nu a fost anunțat un motiv oficial.

Două arme recuperate de la fața locului – un pistol Glock de calibrul 10 mm și un SIG Sauer P226 – erau deținute legal.

Un martor ar fi intervenit în timpul incidentului, iar poliția consideră că acest gest ar fi contribuit la încheierea rapidă a atacului.

Istoric tensionat între suspect și familie

Documentele instanței arată că Rhonda Dorgan a depus cererea de divorț în februarie 2020. În aceeași perioadă, suspectul a depus o plângere la poliție împotriva socrului său, susținând că acesta l-ar fi amenințat.

Poliția a precizat că a analizat mii de postări ale suspectului de pe rețelele de socializare, însă identitatea de gen a acestuia este „irelevantă pentru anchetă în acest moment”.

Scene de panică în timpul meciului

Imaginile video arată cum focurile de armă au fost trase în timp ce jucătorii se aflau pe patinoar, declanșând panică în rândul familiilor prezente.

Zeci de martori au fost audiați. Mulți părinți au fugit îngroziți pentru a-și găsi copiii.

Melissa Dunn, mama unui jucător, a declarat că inițial a crezut că zgomotele provin de la patinele copiilor lovind gheața. Abia apoi a realizat că sunt focuri de armă.

„Primul gând este: unde este copilul meu?”, a spus ea, descriind momentul în care a revenit în arenă și a văzut paramedici efectuând manevre de resuscitare în tribune.

Reacții oficiale

Compania General Dynamics Bath Iron Works, unde suspectul era angajat, a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familiile victimelor și pentru toți cei afectați de tragedie.

Familia victimelor a publicat o declarație în cadrul unei campanii online de strângere de fonduri, spunând că evenimentele de la arena Lynch le-au schimbat viața pentru totdeauna.

