2.9 C
Craiova
miercuri, 18 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentIntervenții în lanț ale pompierilor din Slatina, din cauza ninsorilor

Intervenții în lanț ale pompierilor din Slatina, din cauza ninsorilor

De Mariana BUTNARIU
Copaci și crengi căzute pe carosabil
Copaci și crengi căzute pe carosabil

Pe fondul codului galben de ninsori, pompierii din cadrul Detașamentul de Pompieri Slatina au intervenit pe parcursul nopții și în această dimineață pentru gestionarea mai multor situații generate de vremea severă.

Echipajele au acționat în următoarele zone:

  • DJ 546 A, în zona localității Schitu – pentru îndepărtarea unui copac căzut pe carosabil;
  • Municipiul Slatina, strada Teiului – crengi căzute au avariat trei autoturisme;
  • Slatina, Aleea Mărului – crengi căzute au avariat ușor două autoturisme;
  • Slatina, strada Libertății – două autoturisme avariate ușor;
  • Slatina, strada Arcului – crengi căzute blocau ieșirea dintr-o parcare.

Intervențiile au vizat degajarea carosabilului și prevenirea altor incidente.

Autocamion răsturnat la ieșirea din Brebeni

La această oră, pompierii asigură măsuri de prevenire a situațiilor de urgență în cazul unui autocamion răsturnat în afara părții carosabile, la ieșirea din localitatea Brebeni spre Slatina.

Din fericire, în urma evenimentului nu au rezultat victime.

Recomandare pentru șoferi

Autoritățile recomandă prudență sporită în trafic, adaptarea vitezei la condițiile de drum și evitarea deplasărilor neesențiale în zonele afectate de ninsoare și viscol.

Citește și: (VIDEO) Transport ilegal de lemn depistat de jandarmii doljeni în Filiași

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA