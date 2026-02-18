Intervenții în lanț ale pompierilor din Slatina, din cauza ninsorilor

Pe fondul codului galben de ninsori, pompierii din cadrul Detașamentul de Pompieri Slatina au intervenit pe parcursul nopții și în această dimineață pentru gestionarea mai multor situații generate de vremea severă.

1 de 2

Echipajele au acționat în următoarele zone:

DJ 546 A , în zona localității Schitu – pentru îndepărtarea unui copac căzut pe carosabil;

, în zona localității Schitu – pentru îndepărtarea unui copac căzut pe carosabil; Municipiul Slatina, strada Teiului – crengi căzute au avariat trei autoturisme;

– crengi căzute au avariat trei autoturisme; Slatina, Aleea Mărului – crengi căzute au avariat ușor două autoturisme;

– crengi căzute au avariat ușor două autoturisme; Slatina, strada Libertății – două autoturisme avariate ușor;

– două autoturisme avariate ușor; Slatina, strada Arcului – crengi căzute blocau ieșirea dintr-o parcare.

Intervențiile au vizat degajarea carosabilului și prevenirea altor incidente.

Autocamion răsturnat la ieșirea din Brebeni

La această oră, pompierii asigură măsuri de prevenire a situațiilor de urgență în cazul unui autocamion răsturnat în afara părții carosabile, la ieșirea din localitatea Brebeni spre Slatina.

Din fericire, în urma evenimentului nu au rezultat victime.

Recomandare pentru șoferi

Autoritățile recomandă prudență sporită în trafic, adaptarea vitezei la condițiile de drum și evitarea deplasărilor neesențiale în zonele afectate de ninsoare și viscol.

Citește și: (VIDEO) Transport ilegal de lemn depistat de jandarmii doljeni în Filiași