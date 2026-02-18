(VIDEO) Transport ilegal de lemn depistat de jandarmii doljeni în Filiași

Jandarmii doljeni au depistat, în cursul serii trecute, o autoutilitară care transporta material lemnos fără documente legale, în orașul Filiași.

1 de 3

Autovehiculul a fost oprit pentru control în timpul executării misiunilor specifice. În urma verificărilor efectuate, jandarmii au constatat că persoana aflată la volan nu deținea documentele prevăzute de legislația în vigoare pentru a justifica proveniența și transportul materialului lemnos.

Au fost întocmite actele de constatare, urmând ca cercetările să fie continuate pentru dispunerea măsurilor care se impun.

Intervenția face parte din acțiunile curente desfășurate de jandarmii doljeni pentru prevenirea și combaterea faptelor care afectează fondul forestier și pentru asigurarea respectării legislației în domeniu, potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj.

Citește și: Cod roșu de iarnă: autostrăzi și drumuri naționale închise din cauza viscolului