Cod roșu de iarnă: autostrăzi și drumuri naționale închise din cauza viscolului

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române anunță că, la această oră, mai multe autostrăzi și drumuri naționale din centrul, sudul și estul țării sunt închise sau au restricții de circulație, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului puternic.

Autostrăzi închise temporar

🔴 A1 București – Râmnicu Vâlcea

Închise căile de acces către București între km 104 (Oarja, jud. Argeș) – km 106 și km 115 (Pitești, jud. Argeș).

🔴 A3 București – Brașov

Între km 7 (București) – km 68 (Bărcănești, jud. Prahova).

🔴 A7 Ploiești – Adjud

Între km 0 (Dumbrava, jud. Prahova) – km 193 (Adjud).

🔴 A0 Centura București

Între km 22 – 39 (Afumați – Balotești, jud. Ilfov).

Restricții de tonaj pe autostrăzi (> 7,5 tone)

🟠 A2 București – Cernavodă

Calea 1: km 10 – 105 (București – Dragalina, jud. Călărași)

Calea 2: km 144 – 10 (Fetești – București)

Drumuri naționale cu trafic închis

📍 Județul Buzău

DN 22 Râmnicu Sărat – Băile

DN 2B Buzău – Vizireni

📍 Județul Brăila

DN 22 (limită cu jud. Buzău – Grădiștea)

DN 2B (Surdila Greci – limită cu jud. Buzău)

📍 Județul Ilfov

DNCB între Bragadiru – Domnești (blocat pe ambele sensuri)

📍 Județul Vrancea

DN 23B (Măicănești – Ciorăști)

Restricții pentru autovehicule > 3,5 tone

📍 Județul Buzău

DN 2C Costești – Padina

📍 Județul Ialomița

DN 2C Slobozia – limită cu jud. Buzău

Restricții pentru autovehicule > 7,5 tone

📍 Județul Buzău

DN 2 (Spătaru – Căldărușanca)

📍 Județul Ialomița

DN 2 (Urziceni – limită Ilfov)

DN 1D (Urziceni – limită Prahova)

📍 Județul Ilfov

DN 2 (Afumați – limită jud. Ialomița)

Recomandări pentru șoferi

Autoritățile recomandă conducătorilor auto:

Să se informeze înainte de plecare despre condițiile meteo și restricțiile în vigoare;

Să adapteze viteza la condițiile de drum;

Să păstreze distanța de siguranță;

Să evite depășirile riscante;

Să semnalizeze din timp orice manevră;

Să adopte o conduită preventivă și responsabilă.

