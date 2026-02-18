Cod roșu de iarnă: autostrăzi și drumuri naționale închise din cauza viscolului

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române anunță că, la această oră, mai multe autostrăzi și drumuri naționale din centrul, sudul și estul țării sunt închise sau au restricții de circulație, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului puternic.
Autostrăzi închise temporar
🔴 A1 București – Râmnicu Vâlcea
Închise căile de acces către București între km 104 (Oarja, jud. Argeș) – km 106 și km 115 (Pitești, jud. Argeș).
🔴 A3 București – Brașov
Între km 7 (București) – km 68 (Bărcănești, jud. Prahova).
🔴 A7 Ploiești – Adjud
Între km 0 (Dumbrava, jud. Prahova) – km 193 (Adjud).
🔴 A0 Centura București
Între km 22 – 39 (Afumați – Balotești, jud. Ilfov).
Restricții de tonaj pe autostrăzi (> 7,5 tone)
🟠 A2 București – Cernavodă
- Calea 1: km 10 – 105 (București – Dragalina, jud. Călărași)
- Calea 2: km 144 – 10 (Fetești – București)
Drumuri naționale cu trafic închis
📍 Județul Buzău
- DN 22 Râmnicu Sărat – Băile
- DN 2B Buzău – Vizireni
📍 Județul Brăila
- DN 22 (limită cu jud. Buzău – Grădiștea)
- DN 2B (Surdila Greci – limită cu jud. Buzău)
📍 Județul Ilfov
- DNCB între Bragadiru – Domnești (blocat pe ambele sensuri)
📍 Județul Vrancea
- DN 23B (Măicănești – Ciorăști)
Restricții pentru autovehicule > 3,5 tone
📍 Județul Buzău
- DN 2C Costești – Padina
📍 Județul Ialomița
- DN 2C Slobozia – limită cu jud. Buzău
Restricții pentru autovehicule > 7,5 tone
📍 Județul Buzău
- DN 2 (Spătaru – Căldărușanca)
📍 Județul Ialomița
- DN 2 (Urziceni – limită Ilfov)
- DN 1D (Urziceni – limită Prahova)
📍 Județul Ilfov
- DN 2 (Afumați – limită jud. Ialomița)
Recomandări pentru șoferi
Autoritățile recomandă conducătorilor auto:
- Să se informeze înainte de plecare despre condițiile meteo și restricțiile în vigoare;
- Să adapteze viteza la condițiile de drum;
- Să păstreze distanța de siguranță;
- Să evite depășirile riscante;
- Să semnalizeze din timp orice manevră;
- Să adopte o conduită preventivă și responsabilă.
