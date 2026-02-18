Cine hotărăște pentru blocul tău?

Stai la bloc și ești nemulțumit de președinte, de administrator, de facturile la întreținere, trebuie să știi că este vremea adunărilor generale la asociaţiile de proprietari şi locatarii. Doar în cadrul Adunării generale poți decide ce vrei să se întâmple în asociația ta, altfel doar o mână de proprietari pot decide în locul tău.

Legea în domeniu spune că adunările se țin în primele trei luni ale anului. Prin urmare, martie este ultima lună. “După constituirea asociației de proprietari va avea loc cel puțin o dată pe an, în primul trimestru, o întrunire a adunării generale a asociației de proprietari. Responsabilitatea cu privire la convocarea anuală a cel puțin unei adunări generale a asociației de proprietari aparține președintelui asociației de proprietari și membrilor comitetului executiv”, se precizează în art.47/Legea 196/2018. În ciuda faptului că stau de ani buni la bloc, mulți proprietari tot nu au înţeles condiţiile care trebuie întrunite pentru convocarea/reconvocarea adunărilor generale. Responsabilitatea cu privire la convocarea anuală a cel puțin unei adunări generale a asociației de proprietari aparține președintelui asociației de proprietari și membrilor comitetului executiv.

Potrivit art. 47 alin. (3) din Legea nr. 196/2018, adunarea generală ordinară se convoacă de către: a) președintele asociației de proprietari sau comitetul executiv; b) cel puțin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociației de proprietari.

Prin urmare, proprietarii sunt anunțați, prin afișare la avizier și pe bază de tabel nominal convocator sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunțați, pe baza tabelului nominal convocator, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale.

Deciziile importante pentru proprietari se iau în Adunarea Generală

Este dreptul proprietarilor să meargă la adunările generale. Prezența este important pentru proprietari fiindcă acum se votează bugetul, se negocieză salariile angajaţilor. Tot acum se aleg preşedinţii şi comitetul, adică cei care îi reprezintă. Tot în adunarea generală se aprobă fondurile, acestea sunt obligatorii, conform Legii 196/2018. În adunare se discută despre acţiunile de deratizare şi dezinsecţie în subsolul blocurilor despre reparațiile și îmbunătățirile aduse spațiilor comune. După aprobarea acestora în Adunarea generală, discuțiile și nemulțumirile proprietarilor sunt de prisos.

Nu sunt prezenți jumătate plus unu, are loc reconvocata

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu din membrii asociaţiei de proprietari, adunarea generală se suspendă şi se reconvoacă în termen de maximum 15 zile de la data primei convocări.La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi pe bază de tabel convocator sau prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, şi prin afişare la avizier, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenţi, prin votul majorităţii acestora. Hotărârile luate în adunarea generală sunt obligatorii pentru toți proprietarii din momentul afișării lor într-un loc vizibil.

Bine de știut

Trebuie știut că un proprietar poate reprezenta la adunare doar un singur vecin și doar cu împuternicire din partea acestuia. Numai membri asociației au drept de vot în adunarea generală și este normal să fie așa. Asociația de proprietari este o persoană juridică de drept privat de tip asociativ formată dintr-un număr de membri care au calitatea de proprietari ai spațiilor dintr-un condominiu (de locuit sau cu altă destinație).

Consemnările în procesul verbal se fac doar în timpul ședinței de către secretarul desemnat de proprietarii prezenți.O fotocopie a procesului-verbal al Adunării Generale va fi afișată la avizierul asociației de proprietari în termen de 7 zile calendaristice de către președintele asociației de proprietari.