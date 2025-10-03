AnimaWings a inaugurat zborul către Istanbul de pe Aeroportul din Craiova

AnimaWings a inaugurat astăzi prima cursă de pe Aeroportul din Craiova către Istanbul, așa cum anunțase acum câteva luni. La eveniment au participat directorul AIC, Sorin Manda, președintele boardului AnimaWings, Marius Pandel, președintele și vicepreședintele CJ Dolj, dar și reprezentanți ai Ford Otosan și ETI, businessuri turcești, care vor fi principalii beneficiari ai cursei. Înainte de plecarea aeronavei, delegația a vizitat noul terminal al AIC ce va fi inaugurat în perioada următoare și care poate găzdui 2 milioane de pasageri, targetul stabilit de conducerea aeroportului în următorii ani.

Craiova este legată de astăzi de Istanbul printr-o cursă AnimaWings, companie cu capital integral românesc. „Astăzi are loc zborul inaugural. Ne bucurăm să avem prima cursa regulată din Craiova. Nu ne oprim aici, încercăm să dezvoltăm și alte rute din Craiova. Felicit conducerea aeroportului și autoritățile pentru noul terminal care se va deschide în foarte scurt timp. Avem planuri mari, vrem să unim România cu marile aeroporturi. Istanbul este cel mai mare hub pentru români în acest moment. Cred că este o destințtie de interes care oferă foarte multe lucruri în domeniul turistic, medical, business. Este un pas firesc pentru noi având în Craiova un business destul de mare”, a declarat Marius Pandel referindu-se la Ford Otosan și ETI.

Cosmin Vasile: „Mă bucur că reușim să avem în portofoliul de zboruri o destinație atât de importantă pentru orice tip de pasageri”

„𝑨𝒆𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒍 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕̦𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒓𝒂𝒊𝒐𝒗𝒂 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒛𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂̆ 𝒑𝒆 𝒛𝒊 𝒄𝒆 𝒕𝒓𝒆𝒄𝒆, 𝒂𝒕𝒂̂𝒕 𝒄𝒂 𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂̆, 𝒄𝒂̂𝒕 𝒔̦𝒊 𝒄𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒂𝒕̦𝒊𝒊 𝒅𝒆 𝒄𝒂̆𝒍𝒂̆𝒕𝒐𝒓𝒊𝒆. 𝑫𝒆 𝒂𝒔𝒕𝒂̆𝒛𝒊, 𝒅𝒆 𝒑𝒆 𝒂𝒆𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒍 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒖 𝒔𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒆𝒂𝒛𝒂̆ 𝒛𝒃𝒐𝒓𝒖𝒓𝒊 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆, 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒖𝒂̆ 𝒐𝒓𝒊 𝒑𝒆 𝒔𝒂̆𝒑𝒕𝒂̆𝒎𝒂̂𝒏𝒂̆, 𝒄𝒂̆𝒕𝒓𝒆 #𝑰𝒔𝒕𝒂𝒏𝒃𝒖𝒍, 𝑻𝒖𝒓𝒄𝒊𝒂, 𝒄𝒖 𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒏𝒊𝒆 100% 𝒓𝒐𝒎𝒂̂𝒏𝒆𝒂𝒔𝒄𝒂̆. Mă bucur că reușim să avem în portofoliul de zboruri o destinație atât de importantă pentru orice tip de pasageri. Orașul nu este doar metropolă cosmopolită, ci unul dintre cele mai importante noduri aeriene din lume, oferind posibilitatea conectării regiunii noastre cu țări de pe toate continentele”, a precizat președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.

De ce este Istanbul important pentru AnimaWings

Într-un interviu acordat GdS acum câteva luni, președintele boardului AnimaWings, Marius Pandel, preciza că Istanbul este o poartă deschisă către lumea întreagă pentru întreaga regiune a OIteniei. „Suntem onoraţi să marcăm debutul zborurilor regulate AnimaWings de pe Aeroportul Internaţional Craiova prin deschiderea unei conexiuni directe către Istanbul, un hub aerian de importanţă globală.

Această rută reprezintă mai mult decât o destinaţie – este o poartă deschisă către lume pentru întreaga regiune a Olteniei. Ne bucurăm să colaborăm cu autorităţile locale şi cu echipa Aeroportului Craiova pentru a aduce mai aproape de craioveni şi de mediul de afaceri local posibilitatea de a călători eficient, rapid şi confortabil către zeci de destinaţii internaţionale prin Istanbul.

Pentru AnimaWings acest parteneriat marchează un nou pas în strategia noastră de extindere naţională şi reconfirmă angajamentul nostru de a contribui activ la conectivitatea şi dezvoltarea regiunilor din România. Vom începe cu două frecvenţe săptămânale pentru sezonul de toamnă – iarnă 2025, urmând ca din 2026 să avem în vedere extinderea la 3 frecvenţe în fiecare săptămână.

Zborurile vor fi operate cu aeronave de tip Airbus A320, iar tarifele pornesc de la 59,99 de euro/sens. Ca pentru toate celelalte zboruri operate de companie, preţul biletelor include bagaj de cabină (8kg), un obiect personal de tip poşetă/borsetă, selecţie gratuită a locurilor, check-in online şi offline gratuit“, a spus Marius Pandel.

AnimaWings, companie 100% românească

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020, parte a Memento Group. Compania aeriană îşi va mări flota în acest an cu 2 avioane de tip Airbus A220-300, iar în următorul an cu încă 4 aeronave. Planul de extindere a flotei AnimaWings vizează un total de 12 aeronave până la finele lui 2026