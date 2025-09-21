Ministrul Energiei îndeamnă românii să se porteze la cei trei furnizori care au prețuri mai mici decât plafonul

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a recomandat românilor să se porteze la furnizorii care au prețuri sub plafonul de 1,3 lei/kWh pentru a-și scădea facturile, arătând că există trei oferte sub acest plafon. El nu a dat niciun nume de companie.

Recent, după o întâlnire cu reprezentanții FMI, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a scris pe Facebook că a discutat despre cum eliminarea plafonării prețurilor la energie influențează competitivitatea economiei, dar și despre modul în care, „pe o piață complet liberalizată, operatorii încep să scadă prețurile pentru a atrage clienți”.

„Sunt deja 3 oferte comerciale în piață cu un preț mai mic de 1,3 lei/kWh, valoarea la care era plafonat prețul până la 1 iulie”, a afirmat Ivan.

Cu câteva zile înainte, într-o conferință de presă, ministrul spusese, de asemenea, că există trei furnizori cu prețuri sub plafonul de 1,3 lei/kWh, în timp ce prețul mediu din piață este de 1,5 lei/kWh, al patrulea cel mai mare preț din UE și peste media europeană de 1,28 lei.

În iulie, Ivan recomandase oamenilor să se mute la furnizorii care au oferte sub 1,3 lei/kWh, amintind că acest lucru se poate face gratuit, în 24 de ore. La acel moment erau doar două oferte.

Care sunt cei mai ieftini trei furnizori de energie din România. Compania de pe locul 3, amendată de ANRE pentru „comportament abuziv”

Furnizorul cel mai ieftin rămâne Hidroelectrica, cu un preț de 1,07 lei/kWh pentru contractele noi, potrivit datelor din comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE, consultate de HotNews. Urmează Nova Power & Gas, cu 1,12 lei/kWh.

Al treilea de pe listă este un nume mai puțin cunoscut: Grenerg. Compania oferă electricitate consumatorilor casnici pentru 1,2 lei/kWh. Grenerg a intrat recent în topul celor mai ieftini furnizori, nefiind prezentă anterior în primele zece poziții.

În luna iunie, ANRE a anunțat că a amendat Grenerg cu 740.000 de lei pentru 84 de abateri, după reclamarții ale unor persoane care s-au trezit că sunt clienți ai acestei companii fără să fi semnat vreun contract.

Autoritatea care reglementează piața de energie a anunțat atunci că a făcut un control la Greng „luând act de o serie de informații apărute în spațiul public despre comportamentul potențial abuziv al unui furnizor de energie electrică, precum și de o serie de sesizări primite de la consumatori”.