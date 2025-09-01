Ursula von der Leyen a aterizat la baza NATO de la Kogălniceanu. A fost întâmpinată de Nicuşor Dan

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a aterizat la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” luni, în jurul orei 15:15. E a fost întâmpinată de Nicuşor Dan.

Cei doi oficiali se vor deplasa cu elicopterul la Constanța, unde vor vizita Fregata ”Regele Ferdinand”. Ulterior, Ursula von der Leyen și Nicușor Dan vor vizita Baza militară de la Mihail Kogălniceanu, după care vor susține o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Din delegația prezidențială fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, Ramona Chiriac, precum și consilierii prezidențiali Luminița Odobescu și Radu Burnete.

Președinta CE va discuta cu oficiali guvernamentali și ai Armatei despre cooperarea UE – NATO

Începând de vineri, șefa Executivului comunitar a vizitat Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania și Bulgaria.

Potrivit Reprezentanței Comisiei Europene în România, vizitele sale au evidențiat ”sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus”.

În România, președinta Comisiei Europene va discuta cu oficiali guvernamentali și ai Armatei despre cooperarea UE – NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, descurajarea și apărarea împotriva amenințărilor maritime și hibride.