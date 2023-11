Ministrul Muncii anunță puncte suplimentare la pensie, în funcție de vechime 

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale Simona Bucura-Oprescu a anunţat, sâmbătă, că fiecare român care a muncit peste 25 de ani va obţine un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă. Între 25 şi 30 de ani de muncă punctajul este de 0,5 puncte pe an, între 30 şi 35 de ani – 0,75 de puncte pe an şi după 35 de ani, un punct pe an. „Dacă munceşti, primeşti”, a declarat ministrul, conform News.ro.

„Este foarte important de spus că pe simulările noastre, pe o situaţie în care aveam un pensionar în indemnizaţie minimă socială care astăzi primea 1.125 de lei, de anul viitor, pentru o vechime în muncă de 35 de ani, creşterea va fi de 87%, peste 1900 de lei. Foarte important de ştiut datorită punctelor de stabilitate, fiindcă pentru un român care a muncit peste 25 de ani se va obţine un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă. Între 25 şi 30 de ani – 0,5 puncte pe an, între 30 şi 35 de ani – 0,75 de puncte pe an şi după 35 de ani, un punct pe an. Cu alte cuvinte, dacă munceşti, primeşti”, a declarat Simona Bucura-Oprescu, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

Pentru pensie se vor lua în calcul inclusiv sporurile nepermanente

Ea a fost întrebată care este cea mai mare sumă pe care o poate primi un pensionar şi dacă depinde de punctajul pe care îl are.

„Depinde de punctajul pe care îl are. Punctajul plecând de la punctele de contributivitate, adică punctele pentru care s-a constituit dreptul de pensie şi pentru care în baza cărora s-a calculat cât a plătit acest pensionar. Deci punctele de contributivitate, la rândul acestora vor creşte, fiindcă dacă până acum nu se lua în calcul acordul global dinainte de anul 2001, după noua lege, pe puncte de contributivitate se vor lua în calcul inclusiv sporurile nepermanente.

Adică, dacă un român a avut acord global, al treisprezecelea salariu, alte sporuri nepermanente, premii, toate acestea (…) Pe contributivitate în mod proporţional se iau toate aceste venituri şi se vor transforma în puncte de pensie contributive, care vor fi folosite la stagiul minim de cotizare şi stagiul complet de cotizare, iar în cazul facultăţii, şomajului, armată sunt perioade asimilate care la rândul lor vor da un punctaj suplimentar, dar nu vor fi luate în calcul la stagiul minim de cotizare”, a mai explicat ministra Muncii.

