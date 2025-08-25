Armata nigeriană salvează 76 de persoane răpite de „bandiți” în statul Katsina

Armata nigeriană a anunțat salvarea a 76 de victime ale unor răpiri, inclusiv femei și copii, în urma unei operațiuni militare desfășurate sâmbătă în nord-vestul statului Katsina.

Taxiurile ricșe trec pe lângă poarta orașului Katsina din nord-vestul Nigeriei

Autoritățile au precizat că un copil și-a pierdut viața în timpul acțiunii, potrivit France 24

Potrivit unui comunicat emis de Nasir Mu’azu, comisarul pentru securitate internă al statului Katsina, forțele aeriene au executat un atac aerian de precizie asupra unei tabere situate pe dealul Pauwa, în zona Kankara. Ținta a fost un „bandit notoriu” și gruparea sa, suspectați de atacul armat asupra unei moschei și a unor sate din apropiere, soldat marți cu 50 de morți.

Operațiunea a dus la eliberarea a 76 de persoane răpite, însă autoritățile au confirmat decesul unui copil aflat printre captivi. Nu au fost oferite detalii privind numărul de victime din rândul „bandiților”.

Contextul răpirilor

Răpirile în masă pentru răscumpărare sunt frecvente în nord-vestul și centrul Nigeriei, unde bande înarmate atacă sate izolate pentru a jefui și a lua ostatici. În numeroase cazuri anterioare, familiile au contestat versiunile oficiale și au susținut că au fost obligate să plătească răscumpărări pentru eliberarea celor răpiți.

Fenomenul banditismului a apărut pe fondul disputelor dintre păstori și fermieri privind accesul la terenuri și resurse de apă, dar s-a transformat într-o formă de crimă organizată, fără motivație ideologică, axată pe câștiguri financiare. Totuși, analiștii atrag atenția asupra alianțelor tot mai frecvente dintre bande și grupări jihadiste active în nord-estul țării.

