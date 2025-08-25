27.3 C
Craiova
luni, 25 august, 2025
Gorj: Dosar penal pentru trei infracțiuni rutiere, după ce un bărbat a condus un tractor în stare de ebrietate

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii din Motru au întocmit un dosar penal pe numele unui bărbat de 57 de ani, din Drobeta Turnu Severin, surprins conducând un tractor pe raza comunei Văgiulești în stare de ebrietate.

Incidentul a fost semnalat prin apel 112, după ce bărbatul a parcat vehiculul agricol în fața unei porți, blocând accesul într-o gospodărie.

Rezultatele verificărilor

  • Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.
  • În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere.
  • Tractorul condus nu figurează ca înmatriculat sau înregistrat pentru circulație.

Conducătorul vehiculului a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei exacte. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru:

  • conducerea unui vehicul neînmatriculat;
  • conducerea unui vehicul fără permis de conducere;
  • conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

