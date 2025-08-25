(VIDEO) Rudele victimelor tragediei ciupercilor toxice, față în față cu criminala la tribunal, în Melbourne

La Melbourne, rudele celor trei persoane ucise la un prânz cu ciuperci toxice în 2023 s-au confruntat, în cadrul unei audieri premergătoare sentinței, cu Erin Patterson, femeia de 50 de ani găsită vinovată de ucidere și tentativă de ucidere.

Patterson a invitat victimele la casa ei din Leongatha, statul Victoria, unde le-a servit carne de vită Wellington ce conținea ciuperci „deathcap” – una dintre cele mai letale specii din lume. Trei persoane și-au pierdut viața, iar o a patra a supraviețuit, deși cu urmări grave.

„Am pierdut-o pe frumoasa mea soție”

Unicul supraviețuitor al prânzului a vorbit în instanță despre pierderea „frumoasei sale soții”, dar și despre puterea de a ierta. Declarațiile sale au emoționat sala, aducând în prim-plan dimensiunea umană a tragediei. Simon Patterson, soțul înstrăinat al lui Erin, a subliniat consecințele dramatice asupra copiilor lor: „Aproape toată lumea știe că mama lor le-a ucis bunicii”, a spus el, descriind trauma profundă pe care copiii o trăiesc.

Sentința, la o dată ulterioară

Deși Erin Patterson a fost deja găsită vinovată, pedeapsa urmează să fie stabilită la o dată ulterioară, potrivit BBC. Cazul a șocat opinia publică din Australia și a atras atenția internațională, fiind unul dintre cele mai mediatizate procese din ultimii ani.

