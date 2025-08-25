19.5 C
Situația traficului transfrontalier către Bulgaria - Podul Giurgiu-Ruse și bacul Bechet-Oryahovo

Situația traficului transfrontalier către Bulgaria – Podul Giurgiu-Ruse și bacul Bechet-Oryahovo

De Mariana BUTNARIU
Pentru a evita blocajele și întârzierile, se recomandă conducătorilor auto și firmelor de transport să ia în considerare rute alternative
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a transmis o informare privind aspecte legate de circulația rutieră către Bulgaria.

  • Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse

Lucrările de reparații continuă pe partea bulgară a Podului Prieteniei, traficul rutier desfășurându-se în continuare alternativ, pe o singură bandă.

În contextul sezonului estival și al valorilor ridicate de trafic, se înregistrează timp de așteptare ridicat, estimat la aproximativ 100 de minute.

Rute alternative

Pentru a evita blocajele și întârzierile, se recomandă conducătorilor auto și firmelor de transport să ia în considerare rute alternative:

  • Dolj: Calafat
  • Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele
  • Călărași: Călărași
  • Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

Suspendarea temporară a bacului Oryahovo – Bechet

Ca urmare a notificării transmise de Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, activitatea feribotului Oryahovo – Bechet este temporar suspendată, din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea.

Reluarea traversărilor va fi anunțată imediat ce condițiile de navigație vor permite desfășurarea în siguranță a transportului.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează în cooperare cu Poliția Română și autoritățile bulgare pentru gestionarea eficientă a traficului în zona de frontieră.

Recomandări

  • Respectați indicațiile polițiștilor de frontieră și ale agenților rutieri;
  • Purtați centura de siguranță;
  • Păstrați distanța corespunzătoare în trafic;
  • Conduceți cu prudență;

Informați-vă permanent din surse oficiale privind condițiile de trafic!

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

