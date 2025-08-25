Situația traficului transfrontalier către Bulgaria – Podul Giurgiu-Ruse și bacul Bechet-Oryahovo

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a transmis o informare privind aspecte legate de circulația rutieră către Bulgaria.
- Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse
Lucrările de reparații continuă pe partea bulgară a Podului Prieteniei, traficul rutier desfășurându-se în continuare alternativ, pe o singură bandă.
În contextul sezonului estival și al valorilor ridicate de trafic, se înregistrează timp de așteptare ridicat, estimat la aproximativ 100 de minute.
Rute alternative
Pentru a evita blocajele și întârzierile, se recomandă conducătorilor auto și firmelor de transport să ia în considerare rute alternative:
- Dolj: Calafat
- Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele
- Călărași: Călărași
- Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir
Suspendarea temporară a bacului Oryahovo – Bechet
Ca urmare a notificării transmise de Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, activitatea feribotului Oryahovo – Bechet este temporar suspendată, din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea.
Reluarea traversărilor va fi anunțată imediat ce condițiile de navigație vor permite desfășurarea în siguranță a transportului.
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează în cooperare cu Poliția Română și autoritățile bulgare pentru gestionarea eficientă a traficului în zona de frontieră.
Recomandări
Recomandări pentru participanții la trafic:
- Respectați indicațiile polițiștilor de frontieră și ale agenților rutieri;
- Purtați centura de siguranță;
- Păstrați distanța corespunzătoare în trafic;
- Conduceți cu prudență;
Informați-vă permanent din surse oficiale privind condițiile de trafic!
