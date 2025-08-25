Situația traficului transfrontalier către Bulgaria – Podul Giurgiu-Ruse și bacul Bechet-Oryahovo

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a transmis o informare privind aspecte legate de circulația rutieră către Bulgaria.

Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse

Lucrările de reparații continuă pe partea bulgară a Podului Prieteniei, traficul rutier desfășurându-se în continuare alternativ, pe o singură bandă.

În contextul sezonului estival și al valorilor ridicate de trafic, se înregistrează timp de așteptare ridicat, estimat la aproximativ 100 de minute.

Rute alternative

Pentru a evita blocajele și întârzierile, se recomandă conducătorilor auto și firmelor de transport să ia în considerare rute alternative:

Dolj: Calafat

Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Călărași: Călărași

Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

Suspendarea temporară a bacului Oryahovo – Bechet

Ca urmare a notificării transmise de Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, activitatea feribotului Oryahovo – Bechet este temporar suspendată, din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea.

Reluarea traversărilor va fi anunțată imediat ce condițiile de navigație vor permite desfășurarea în siguranță a transportului.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează în cooperare cu Poliția Română și autoritățile bulgare pentru gestionarea eficientă a traficului în zona de frontieră.

Recomandări

Recomandări pentru participanții la trafic:

Respectați indicațiile polițiștilor de frontieră și ale agenților rutieri;

Purtați centura de siguranță;

Păstrați distanța corespunzătoare în trafic;

Conduceți cu prudență;

Informați-vă permanent din surse oficiale privind condițiile de trafic!

