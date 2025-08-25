Expoziţia „Furtuna“, la Muzeul de Artă din Calafat

Artistul plastic Florin Grădinaru va avea, miercuri, 3 septembrie, vernisajul expoziţiei personale „Furtuna“. Evenimentul se desfăşoară la Muzeul de Artă Calafat, începând cu ora 17.00, avându-l ca invitat pe artistul plastic Prof. Ovidiu Bărbulescu. Expoziţia conţine lucrări în majoritate pastel pe pânză, reprezentând peisaje, compoziţii, portete şi naturi statice.

Artistul plastic Florin Grădinaru este membru stagiar al Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Craiova. A organizat mai multe expoziţii în ţară, în oraşe precum Timişoara, Ploieşti, Cluj, Târgu Mureş, Tulcea etc. În ultimii ani, s-a implicat de asemenea în activităţi sociale şi educaţional-artistice, precum ateliere de pictură adresate persoanelor vârstnice din cadrul Centrului social „Sfinţii Doctori Cosma şi Damian” al Arhiepiscopiei Craiovei şi atelier de desen/pictură în aer liber, organizat în Parcul „Sfântul Dumitru’’ din Craiova.

Expoziția este organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Calafat şi Muzeului de Artă Calafat,

