Spitalele din Vâlcea, primele din țară care vor experimenta modelul de consorțiu administrativ

Spitalele publice din județul Vâlcea vor fi primele din România care vor experimenta formarea unui consorțiu administrativ, o măsură inclusă în pachetul 2 de reforme guvernamentale ce urmărește o gestionare mai eficientă a resurselor umane, financiare și materiale din sistemul sanitar. Anunțul a fost făcut duminică, la Râmnicu Vâlcea, de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Consiliul Județean Vâlcea.

Potrivit ministrului, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea va prelua rolul de coordonator al tuturor unităților sanitare din județ, atât pe partea medicală, cât și pe cea administrativă. „Unirea unităților sanitare din județ și realizarea consorțiului administrativ va permite o flexibilizare și o readaptare corectă a serviciilor medicale”, a declarat Rogobete, subliniind că acest model va putea fi extins și în alte județe, dacă rezultatele vor fi pozitive.

Spitale cu roluri complementare

Ministrul a explicat că noua organizare nu presupune transformarea spitalelor orășenești în secții ale Spitalului Județean, ci păstrarea personalității juridice a fiecărei unități, dar sub o coordonare comună. Astfel, specializările nu se vor mai suprapune inutil, iar spitalele vor putea fi orientate către domenii specifice – de exemplu, paliație, recuperare sau cronici – în funcție de resursele disponibile.

„Am întâlnit situații în care spitale au chirurg, dar nu anestezist, sau invers. În aceste condiții, activitatea medicală este limitată. Prin reorganizare, resursele se concentrează acolo unde pot funcționa eficient”, a explicat ministrul.

Necesitatea schimbării

Rogobete a arătat că reorganizarea spitalelor este necesară în contextul modificărilor demografice și epidemiologice din ultimele două decenii. „Incidența bolilor s-a schimbat radical, populația este mai redusă și mai îmbătrânită, iar adresabilitatea s-a modificat. Sistemul are nevoie de o reașezare pentru ca traseul pacientului să fie mai clar și mai eficient”, a punctat oficialul.

Legătura cu mediul universitar și sectorul privat

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea va fi inclus și în programul pilot prin care Ministerul Sănătății testează mecanisme de plată cu asiguratorii privați, ceea ce ar permite decontarea unor servicii medicale și în spitalele publice pentru pacienții cu polițe private, potrivit președintelui CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu.

În plus, unitatea medicală din Râmnicu Vâlcea ar putea deveni spital clinic, în urma unui acord de parteneriat ce urmează să fie încheiat cu Universitatea de Medicină din Timișoara.

„Sistemul are nevoie de bani noi, iar aceștia pot veni și din zona privată. Prin acest pilot, pacienții cu asigurări private vor putea beneficia de servicii decontate și în spitalele publice”, a precizat Rogobete.

Investiții majore la Spitalul Județean

Vizita ministrului la Râmnicu Vâlcea a inclus și o evaluare a investițiilor derulate la Spitalul Județean de Urgență, care depășesc în prezent 150 de milioane de euro.

Modelul de consorțiu administrativ testat în județul Vâlcea reprezintă un pas important spre modernizarea și eficientizarea sistemului sanitar românesc. Dacă experimentul va avea succes, acesta ar putea fi extins la nivel național, aducând beneficii pacienților printr-un acces mai clar, mai uniform și mai bine coordonat la servicii medicale.

