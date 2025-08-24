Doi motociclişti au fost grav răniţi într-un accident rutier

Doi motociclişti au fost grav răniţi, duminică, într-un accident rutier petrecut în judeţul Constanţa, iar una dintre victime a fost preluată cu elicopterul SMURD şi transportată la spital. O motocicletă a luat foc.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au explicat cum s-a petrecut accidentul rutier.

”Din primele cercetări efectuate a rezultat că, în vreme ce se deplasa pe drumul respectiv, unul dintre motociclişti ar fi pierdut controlul direcţiei într-o curbă, întrând în coliziune cu motocicleta condusă de celălalt. În urma accidentului rutier cei doi motociclişti, de 36 de ani, respectiv 49 de ani, au fost răniţi”, au afirmat poliţiştii.

Ei au menţionat că din cauza rănilor suferite cei doi nu au putut fi testaţi cu aparatul etilotest, fiind transportaţi la o unitate medicală, unde le-au fost recoltate probe biologice, pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.