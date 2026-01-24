Veteranii polonezi din Irak și Afganistan, despre Donald Trump: Un laș care nu a fost niciodată pe front

Generalul Roman Polko, fost comandant al trupelor speciale poloneze GROM în Irak și Afganistan, a condamnat dur afirmațiile recente ale lui Donald Trump. Acesta sugerase că aliații Americii nu ar fi oferit sprijin militar direct în prima linie.

Polko l-a numit pe președintele SUA „un laș care nu a fost niciodată pe front”. În paralel, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat ferm: „Nimeni nu are dreptul să batjocorească serviciul soldaților noștri”.

Trump a pus sub semnul întrebării loialitatea NATO

În contextul tensiunilor privind controlul Groenlandei, Trump a ridicat semne de întrebare asupra bazei NATO: „Vor fi acolo dacă vom avea vreodată nevoie de ei? Nu sunt sigur”, a declarat acesta pentru Fox News. El a minimalizat contribuția aliaților în Afganistan, susținând că aceștia „au stat mai în spate, departe de prima linie”.

Sacrificiul aliaților: Cifrele care contrazic Casa Albă

Realitatea de pe teren îl contrazice pe liderul american. După SUA, cele mai mari pierderi de vieți omenești în Afganistan au fost înregistrate de Marea Britanie (457), Canada (159), Franța (90), Germania (62), Italia (53) și Polonia (44). În Irak, Polonia a pierdut 23 de militari.

Generalul Polko, care a servit în ambele teatre de operațiuni și a fost consilier pentru trei președinți polonezi, a afirmat că declarațiile lui Trump au „încălcat o linie roșie”. „În această privință, seamănă cu Putin – poartă războaie, dar nu s-a apropiat niciodată de front”, a adăugat generalul pentru TVN.

Reacția Guvernului de la Varșovia

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a reafirmat statutul Poloniei de aliat de încredere: „Sacrificiul soldaților noștri, care au plătit prețul suprem, nu trebuie niciodată diminuat”.

Sikorski a punctat că provincia Ghazni, unde au activat polonezii, era chiar în prima linie. Totodată, el l-a taxat ironic pe președintele polonez Karol Nawrocki (aliat al lui Trump), sugerând că acesta ar trebui să apere onoarea militarilor în întâlnirile sale oficiale cu președintele SUA.

Critici și de la Londra: „Jignitor și îngrozitor”

Nici premierul britanic Keir Starmer nu a rămas tăcut. Acesta a catalogat afirmațiile lui Trump drept „jignitoare și, sincer, îngrozitoare”, sugerând că președintele american ar trebui să își ceară scuze public pentru aceste insulte la adresa aliaților.

Citește și: Un copil de 4 ani s-a înecat într-un râu când se dădea pe derdeluș. Un alt copil, de 5 ani, a fost salvat de un adolescent