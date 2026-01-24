Nicușor Dan: Numele vehiculate în presă pentru SRI şi SIE nu au legătură cu realitatea

Preşedintele Nicuşor Dan susţine, referindu-se la propunerile pentru şefia Serviciului Român de Informaţii (SRI) şi cea a Serviciului de Informaţii Externe (SIE), că toate numele vehiculate până acum nu au legătură cu realitatea şi nici cu „creierul” său, dar admite că este posibil să fie oameni numiţi din zona politică.

Întrebat dacă ar fi dispus ca şefia SRI să fie cedată PSD, Nicuşor Dan a răspuns: „Tot ce vreau să spun e că toate numele pe care le-am văzut în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu”.

El a spus că numele celor vizaţi pentru SRI şi SIE vor fi făcute publice după ce discuţiile se vor termina.

Chestionat în privinţa unor eventuale numiri la şefia celor două servicii a unor oameni din zona politică, Nicuşor Dan a precizat: „E posibil”.

Preşedintele Nicuşor Dan declara, joi noaptea, că sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să fie în următoarele săptămâni.

Citește și: Femeie sechestrată de fostul iubit, eliberată de mascați