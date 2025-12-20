Ministrul de Externe: Întâlnirea dintre Nicuşor Dan și Donald Trump va avea loc în prima parte a anului 2026

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat vineri că întâlnirea preşedintelui României, Nicuşor Dan cu preşedintele SUA, Donald Trump, va avea loc în prima parte a anului 2026.

Oana Ţoiu a declarat la un post TV că întâlnirea dintre Nicuşor Dan și Donald Trump este programată pentru prima parte a anului 2026.

”Acest lucru a făcut din nou parte şi din întâlnirile delegaţiei SUA în România de curând, lucrăm pe câteva componente, împreună cu echipa Administraţiei Prezidenţiale şi cu echipa desemnată din SUA pentru asta. Una dintre componente este evident cea economică, pentru că ambii preşedinţi au spus foarte clar, la începutul mandatelor dumnealor, că în ceea ce priveşte politica externă componenta economică devine absolut esenţială, poate mai mult decât a fost cazul în trecut”, a arătat Ţoiu, potrivit stirileprotv.ro.

Componenta de apărare şi de securitate

Ministrul de Externe a precizat că există şi componenta de apărare şi de securitate.

”Aici, în ultima declaraţie pe care am avut-o împreună în închiderea dialogului strategic pe acest an, este menţionată, de asemenea, buna colaborare pe schimbul de informaţii în special în ceea ce priveşte protecţia graniţelor, de exemplu, şi acest lucru este foarte important. SUA şi-a reluat şi în România, de exemplu, decizia de a confinanţa împreună cu noi proiecte pentru combaterea traficului de persoane şi asta răspunde iarăşi agendei comune”, a subliniat Oana Ţoiu.

Dialogul strategic care a fost pe parcursul întregului an pe componentele Parteneriatului strategic

Ministrul a mai declarat că a finalizat, de altfel, la începutul acestei săptămâni, dialogul strategic care a fost pe parcursul întregului an pe componentele Parteneriatului strategic, pe dimensiunea de securitate şi apărare, unde anul acesta au lucrat destul de mult împreună cu Ministerele Economie şi Ministerul Apărării şi cu SUA, pentru a creşte oportunităţile în ceea ce priveşte componentea de coproducţie.

”Există şi o motivaţie indirectă pentru Statele Unite, de a avansa în această direcţie cu noi, deoarece, în acest moment, accesul la finanţări de tip SAFE pentru achiziţii militare este condiţionat de coproducţia pe teritoriul statelor membre sau statelor care fac parte din SAFE.

În termeni foarte practici, orice poate să fie cumpărat din această sursă de finanţare poate să aibă maxim 35% din componentele sale din afara teritoriilor sau a statelor care participă la SAFE, ceea ce înseamnă că pentru SUA, să ajungă împreună cu România, de exemplu, să producem mai mult pe teritoriul României în aceste condiţii, înseamnă şi un acces la o sursă de finanţare adiţională. Şi atunci există şi acest element foarte pragmatic în parteneriatul nostru strategic”, a explicat Ţoiu.

Citeşte şi: Accesul la Fontana di Trevi se va face contra cost din luna februarie