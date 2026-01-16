BERBEC

Lăsaţi-vă imaginaţia să lucreze în favoarea voastră şi căutaţi să vă simţiţi cât mai bine, indiferent că vreţi să ţopăiţi pe stradă sau să purtaţi şosete neasortate. Încercaţi să nu vă faceţi griji în legătură cu ce spun oamenii şi să amintiţi-vă, cu plăcere, micile bucurii ale copilăriei.

TAUR

Dacă sunteţi trataţi cu aroganţă, nu vă lăsaţi influenţaţi de respectivul comportament. Cei care au încredere în voi ştiu despre ce este vorba şi nu vor ezita să vă ia partea, indiferent de cât de încinsă devine situaţia. Nu puneţi la suflet şi să treceţi peste momentele delicate.

GEMENI

Primiţi impulsuri semnificative în îndeplinirea unor obiective măreţe. Ziua vă asigură o doză mare de în-credere şi vă face să visaţi, cu ochii deschişi, la bonusuri financiare substanţiale. Trebuie să înţelegeţi că soarta unor asemenea situaţii nu se decide într-o singură zi.

RAC

Dacă acţionezi în baza impulsurilor, vei putea să ieşi din rutină şi să te distrezi un pic. Aminteşte-ţi că ai puterea să îţi condimentezi viaţa. Prietenii se vor bucura dacă te relaxezi un pic şi nu mai iei totul atât de în serios şi ce mult le-ar plăcea să te ajute să faci asta.

LEU

Fii conştient de ceilalţi oameni şi să lasă pe cineva să se bucure de lucrurile tale. Împarte ceva care e considerat valoros de către un coleg sau prieten şi fă asta într-un mod cât mai natural. Când arăţi căldură cuiva în mod neaşteptat, relaţia dintre voi se poate consolida.

FECIOARĂ

Spune ce ai de zis dacă te simţi călcat în picioare şi nu te sfii să îţi protejezi teritoriul sau să clarifici o neînţelegere. Uneori, singurul mod de a primi respect este să îl ceri. Un cuvânt şoptit persoanei potrivite îţi va aduce satisfacţia dorită şi le va arăta altora că nu e de glumit cu tine.

BALANŢĂ

Ziua de azi poate însemna pentru voi un răgaz pentru îngrijire personală, medi-taţie, relaxare. E posibil să înţelegeţi astăzi câteva mesaje subtile pe care le tot primiţi de ceva vreme, referitor la mediul familial şi la viaţa voastră în ansamblu.

SCORPION

Participarea e cuvântul de ordine pentru voi astăzi. Fie participaţi la o întâlnire în cadru larg, fie pătrundeţi într-un cerc nou sau sunteţi chemat să vă expuneţi punctul de vedere în faţa unei audienţe alese, se pare că nu e deloc mic câştigul pe care-l puteţi obţine.

SĂGETĂTOR

Zona carierei şi puterii primeşte influenţe însemnate astăzi. Contextul energetic vă sprijină şi vă inspiră să găsiţi mjloace şi soluţii inteligente, profitabile, în sfera profesională şi a finanţelor. Chiar dacă veţi întâmpina şi opoziţii, în special din partea partenerului de viaţă, e important să vă ascultaţi şi să faceţi pasul pe care-l consideraţi potrivit pentru voi.

CAPRICORN

E timpul să priviţi cu sinceritate în interiorul vostru şi să recunoaşteţi care sunt acele lucruri pe care vi le doriţi, cum vreţi să arate viitorul vostru şi cât de dispus sunteţi să primiţi ceva nou în viaţă. E timpul să vă faceţi o evaluare a convingerilor care vă ţin în rutină.

VĂRSĂTOR

Astăzi v-ar fi mult mai uşor dacă aţi cere sprijin de la cei din jur şi aţi folosi cu cap resursele pe care le aveţi la dispoziţie. Se deschid nişte uşi, e posibil să vi se facă nişte favoruri şi să beneficiaţi de avantaje.

PEȘTI

Fie nu vă mai simţiţi bine în pielea voastră, fie acasă nu aveţi parte de pacea şi armonia pe care vi le doriţi… În orice caz, e nevoie de ceva mai multă creativitate şi receptivitate, pentru a descoperi ce e nevoie să schimbaţi în mediul familial şi în relaţiile cu cei apropiaţi.