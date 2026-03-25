BERBEC

Evitaţi să vă implicaţi în activităţi la limita legalităţii deoarece sunt persoane care nu aşteaptă decât să faceţi un pas greşit. Colaborările vă vor aduce o mulţime de avantaje şi în această perioadă. Manifestările de gelozie ale partenerului ar putea determina apariţia unor tensiuni în relaţia voastră.

TAUR

Relaţia cu rudele mai îndepărtate revine în actualitate. Este posibil să fiţi obligat să interveniţi într-o discuţie aprinsă; o atitudine mai obiectivă va fi obligatorie, căci altfel riscaţi să nedreptăţiţi pe cineva. În cazul în care doriţi să începeţi o lucrare de mai mare anvergură în apartament, nu vă aşteptaţi ca lucrurile să se finalizeze cu rapiditate.

GEMENI

Capacitatea de a vă canaliza energia în scopuri practice este destul de scăzută. Colaborările vă vor ridica probleme neaşteptate. În carieră vă veţi confrunta cu situaţii dificile, pe care le veţi rezolva cu greu. Va trebui să daţi dovadă de tact şi de răbdare, altfel nu vă va fi uşor să vă descurcaţi.

RAC

Este posibil ca la serviciu să aveţi parte de multă alergătură pentru a rezolva chestiuni urgente apărute pe ordinea de zi. Persoanele mai tinere din familie vor avea nevoie de mai multă îndrumare din partea dumneavoastră.

LEU

La serviciu, lucrurile se vor rezolva cu greutate şi nu vă va fi uşor să vă descurcaţi. Dacă veţi reuşi să daţi dovadă de ceva răbdare ar fi mai uşor pentru toată lumea. Nu vor lipsi, însă, ocaziile de distracţii, aşa că starea psihică se va îmbunătăţi.

FECIOARĂ

Nu este cazul să daţi curs impulsivităţii, deoarece aţi putea avea neplăceri serioase, mai ales cu superiorii ierarhici. Partenerul de viaţă ar putea avea unele câştiguri financiare care vor asigura îmbunătăţirea bugetului comun.

BALANŢĂ

Este posibil să primiţi o ofertă excelentă de colaborare, din punct de vedere financiar. Pe de altă parte, n-ar fi exclus ca la serviciu să aveţi o realizare la care aproape nici nu mai speraţi. O persoană importantă ar putea fi convinsă să vă susţină iniţiativele.

SCORPION

Nu este un moment favorabil pentru a face o investiţie de mai mari dimensiuni sau de a face cheltuieli nejustificate. Relaţia cu superiorii ierarhici va fi destul de tensionată şi nu este cazul să încercaţi să-i convingeţi să vă accepte iniţiativele. La serviciu, veţi munci destul de mult şi din acest motiv nu veţi putea să vă petreceţi timpul liber aşa cum v-aţi propus.

SĂGETĂTOR

Prudenţa va trebui pusă pe primul plan în tot ce doriţi să întreprindeţi, dar mai ales în relaţia cu partenerul de viaţă. La serviciu, aţi putea primi noi sarcini care se vor dovedi dificile, dar pe care le veţi rezolva din mers. Oricum, relaţia cu colegii va fi mulţumitoare, aşa că veţi putea miza pe sprijinul acestora.

CAPRICORN

Situaţia dumneavoastră financiară este destul de complicată. Cheltuielile nu vor fi mari, dar banii care vi se datorează vă vor parveni cu întârziere. Investiţiile pe care le veţi face în această perioadă nu-şi vor arăta roadele prea curând.

VĂRSĂTOR

Deşi interesul pentru relaţia cu persoana iubită este la fel de mare ca până acum, veţi acorda ceva mai puţin timp întâlnirilor cu aceasta. Din fericire, veţi putea miza pe sprijinul şi înţelegerea ei. Ar fi de dorit să vă găsiţi ceva mai mult timp pentru odihnă şi relaxare.

PEȘTI

Aveţi tendinţa de a fi cam impulsiv, ceea ce vă poate crea neplăceri majore. Nu veţi reuşi să comunicaţi prea bine cu cei din jur şi de aceea ar fi indicat să nu încercaţi nici un fel de colaborări. Partenerul de viaţă s-ar putea confrunta cu unele probleme.