BERBEC

Aveţi nevoie să vedeţi locuri noi. Se poate să faceţi o scurtă călătorie şi să întâlniţi oameni noi. Fiţi deschis către ceea ce vi se oferă. În viaţa personală, negociaţi câteva aspecte importante. Este indicat să vă exprimaţi cât mai clar şi să vă argumentaţi ideile.

TAUR

Deşi vă bucuraţi de o relaţie armonioasă, tindeţi să stricaţi atmosfera prin certuri. Marte vă va împinge de la spate să faceţi ceva pentru a nu cădea în rutină. Învăţaţi să faceţi concesii. Structurile profesionale se pot schimba sau vor fi puse în discuţie. Va fi nevoie să vă adaptaţi şi să daţi dovadă de bunăvoinţă.

GEMENI

Atmosfera din familie depinde foarte mult de atitudinea dumneavoastră. Fiţi subtil atunci când vreţi să dominaţi situaţia şi veţi avea de câştigat. Dacă aveţi o relaţie, sunteţi fericit alături de partener. E o zi foarte dificilă în care nu mai ştiţi ce atitudine să adoptaţi.

RAC

Relaţiile cu cei dragi sunt puţin cam tensionate. Din fericire, este vorba numai despre ceva de moment. Vă ocupaţi de poziţia socială, iar restul timpului îl dedicaţi unor lucruri care vă fac plăcere. Încercările pe care le aveţi de depăşit astăzi în plan profesional vor fi destul de multe şi vă vor crea câteva dificultăţi.

LEU

Dedicaţi mai mult timp reuşitei în planurile personale. În timpul liber vă arătaţi foarte spiritual, aveţi umor şi atrageţi oamenii prin jovialitatea dumneavoastră. Situaţia sentimentală va fi afectată de apariţia unui prieten sau fost iubit. La nivel profesional, vă daţi seama că nu puteţi să vă descurcaţi cu noua responsabilitate care v-a fost încredinţată.

FECIOARĂ

În dragoste începeţi să vă simţiţi mai echilibrat şi mai senin. Dacă sunteţi singur, aveţi toate şansele să vă bucuraţi de apariţia unei persoane interesante. În activităţile personale lucraţi cu tact.

BALANŢĂ

Dacă lucraţi sau activaţi în afaceri şi comerţ aveţi reuşite astăzi. Vă descurcaţi bine chiar şi dacă este vorba doar de nişte cumpărături. Aveţi idei strălucite care vă duc rapid la ţintă. Vă faceţi planuri împreună cu prietenii şi petreceţi timp în compania acestora. E o zi promiţătoare din punct de vedere profesional.

SCORPION

În relaţia de cuplu tindeţi să faceţi presiuni asupra partenerului de viaţă. Încercaţi să-l lăsaţi să se exprime singur. Este momentul ideal să vă petreceţi timpul cu familia. Vă veţi înţelege de minune. În activităţile personale vă reuşeşte orice iniţiativă, cu condiţia să vă cunoaşteţi limitele.

SĂGETĂTOR

Dacă aţi avut un conflict cu cineva în ultima perioadă, astăzi e momentul potrivit să încercaţi să remediaţi această situaţie. Unii dintre dumneavoastră plecaţi departe pentru studii, alţii faceţi o călătorie în vederea unui proiect de cercetare. Șeful vă dă undă verde cu privire la câteva proiecte pe care vreţi să le puneţi în practică.

CAPRICORN

Relaţiile cu familia se desfăşoară mulţumitor. Vă înţelegeţi foarte bine, astfel încât împreună puteţi să duceţi la capăt unele proiecte privind amenajarea locuinţei. În relaţiile cu prietenii sunteţi tăios, iar sinceritatea dumneavoastră, exprimată brutal poate duce la certuri.

VĂRSĂTOR

Dacă întâmpinaţi unele dificultăţi în familie, păstraţi-vă capul pe umeri şi vorbiţi cât mai puţin. În cuplu, excesul de posesivitate dezechilibrează relaţia. Calmul şi concesiile sunt indicate. Aveţi grijă ce faceţi sau spuneţi la locul de muncă.

PEȘTI

Veţi avea atât de multe de făcut astăzi, încât este nevoie să vă organizaţi şi să vă păstraţi un spirit combativ. Verificaţi bine echipa cu care lucraţi, ca să ştiţi care vă sunt aliaţii. Problemele întâmpinate în cuplu se pot rezolva în timp.