BERBEC

Lăsaţi-vă imaginaţia să lucreze în favoarea voastră şi căutaţi să vă simţiţi cât mai bine, indiferent că vreţi să ţopăiţi pe stradă sau să purtaţi şosete neasortate. Încercaţi să nu vă faceţi griji în legătură cu ce spun oamenii şi să amintiţi-vă, cu plăcere, micile bucurii ale copilăriei.

TAUR

Dacă sunteţi trataţi cu aroganţă, nu vă lăsaţi influenţaţi de respectivul comportament. Cei care au încredere în voi ştiu despre ce este vorba şi nu vor ezita să vă ia partea, indiferent de cât de încinsă devine situaţia. Nu puneţi la suflet şi să treceţi peste momentele delicate.

GEMENI

Primiţi impulsuri semnificative în îndeplinirea unor obiective măreţe. Ziua vă asigură o doză mare de încredere şi vă face să visaţi, cu ochii deschişi, la bonusuri financiare substanţiale. Trebuie să înţelegeţi că soarta unor asemenea situaţii nu se decide într-o singură zi.

RAC

Dacă acţionezi în baza impulsurilor, vei putea să ieşi din rutină şi să te distrezi un pic. Aminteşte-ţi că ai puterea să îţi condimentezi viaţa. Prietenii se vor bucura dacă te relaxezi un pic şi nu mai iei totul atât de în serios şi ce mult le-ar plăcea să te ajute să faci asta.

LEU

Fii conştient de ceilalţi oameni şi să lasă pe cineva să se bucure de lucrurile tale. Împarte ceva care e considerat valoros de către un coleg sau prieten şi fă asta într-un mod cât mai natural. Când arăţi căldură cuiva în mod neaşteptat, relaţia dintre voi se poate consolida.

FECIOARĂ

Spune ce ai de zis dacă te simţi călcat în picioare şi nu te sfii să îţi protejezi teritoriul sau să clarifici o neînţelegere. Uneori, singurul mod de a primi respect este să îl ceri. Un cuvânt şoptit persoanei potrivite îţi va aduce satisfacţia dorită şi le va arăta altora că nu e de glumit cu tine.

BALANŢĂ

Dacă aveţi așteptări foarte înalte, puteţi fi dezamăgit de desfășurarea evenimentelor. Este mai bine să pleci la drum cu modestie și să fii pregătit sufletește pentru răsturnări de situaţie neplăcute. Fii cu ochii în patru și asigură-te că vei reacţiona rapid dacă apar probleme.

SCORPION

Măsuraţi-vă cuvintele dacă vreţi să cereţi o favoare de la superiori sau oameni aflaţi în poziţii de putere. O astfel de iniţiativă ar putea apărea într-o lumină rea, mai ales dacă situaţia generală este dificilă și sunt necesare eforturi suplimentare din partea întregii echipe.

SĂGETĂTOR

Trebuie să vă afirmaţi recunoștinţa pentru persoanele care v-au ajutat când totul părea pierdut. Un simplu gest poate lega prietenii indestructibile și va fi ca o piatră de hotar pentru noua ta viaţă. Dacă ai trecut prin episoade grele, uită trecutul și privește cu ambiţie spre viitor.

CAPRICORN

Capricornii sunt mai sensibili, iau totul personal și declanșează conflicte care altfel ar fi putut fi evitate. Încercaţi să identificaţi ceea ce v-a adus în această stare și să rezolvaţi problema fără a atrage altfel situaţii tensionate. Spre finalul săptămânii lucrurile intră în normal.

VĂRSĂTOR

Vă doriţi să luaţi lucrurile mai ușor, să vă relaxaţi mai mult și să încercaţi să vă găsiţi echilibrul. La locul de muncă lucrurile sunt pe făgașul cel bun, totul merge strună, iar șefii sunt mulţumiţi. Păstraţi același ritm și s-ar putea să vă primiţi o mărire de salariu meritată.

PEȘTI

Peștii sunt deciși să mai dea o șansă persoanei iubite. Situaţia se va calma treptat, odată ce partenerii spun sincer ce au pe suflet și se abţin să acuze. Discuţiile constructive pot scurta calea spre împăcare. Starea de sănătate este infleunţată de problemele senimentale, dar răbdare.