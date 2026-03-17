Femeie ucisă pe trotuar de o maşină lovită de autoturismul unui şofer care nu s-a asigurat la schimbarea direcţiei de mers

O femeie de 30 de ani care circula pe trotuar a murit, luni, după ce două mașini s-au izbit, iar una dintre ele a fost proiectată pe trotuar şi a strivit-o pe femeie de un zid.

Tragedia a avut loc, luni, pe Calea Moţilor din municipiul Cluj-Napoca.

Tânăra de 30 de ani merge pe trotuar, însoţită de două prietene. Într-o fracţiune de secundă, o maşină implicată într-un accident a fost proiectată pe trotuar, iar fata nu avut timp de reacţie. Celelalte două tinere au reuşit, ca prin minune, să se ferească din calea autoturismului scăpat de sub control.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din judeţul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din acelaşi judeţ. În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spaţiul destinat pietonilor, unde a acroşat o femeie de 30 de ani”, a transmis OPJ Cluj.

Tânăra a fost resuscitată la fața locului și transportată la spital, în stare gravă, dar a murit.

În continuare, poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs accidentul.

Citeşte şi: Donald Trump: Cred că voi avea onoarea să preiau Cuba