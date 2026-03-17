Donald Trump: Cred că voi avea onoarea să preiau Cuba

Știri de ultima orăPoliticaInternationalDonald Trump: Cred că voi avea onoarea să preiau Cuba

De Daniela Moise

Președintele american Donald Trump și-a intensificat luni retorica împotriva Cubei, declarând că se așteaptă să aibă „onoarea“ de a „lua Cuba într-o formă sau alta“ și că poate face „orice vrea“ cu țara vecină.

Într-o declarație adresată reporterilor, la bordul Air Force One, Trump a spus: „Și Cuba vrea să încheie o înțelegere și cred că în curând fie vom încheie o înțelegere, fie vom face tot ce trebuie să facem. Vorbim cu Cuba, dar vom discuta cu Iranul înainte de a discuta cu Cuba”.

Declarațiile aceastuia vin după o revoltă rară din Cuba, sâmbătă, în timpul căreia protestatarii au atacat sediul Partidului Comunist din cauza întreruperilor de curent, potrivit presei locale.

Președintele american Donald Trump a întrerupt livrările de petrol venezuelean către Cuba și a amenințat că va impune tarife oricărei țări ce vinde petrol Cubei, punând în pericol rețeaua electrică deja învechită a insulei din Caraibe.

Cuba a declarat vineri că a inițiat discuții cu Statele Unite, în speranța de a dezamorsa criza. Trump a afirmat, în ultimele săptămâni, că Havana se află în pragul colapsului și este dornică să încheie un acord cu Statele Unite.

„Onoarea de a prelua Cuba”

Donald Trump a declarat luni reporterilor de la Casa Albă că el crede că va avea „onoarea” de a prelua Cuba. „Adică, fie că o eliberez, fie că o preiau, cred că pot face ce vreau cu ea. În momentul de față, sunt o națiune foarte slăbită”, a spus el în timpul unei discuții cu presa în Biroul Oval.

„Cred că Cuba, nu știu, are farmecul ei, turismul și toate celelalte, e o insulă frumoasă, cu o climă minunată. Nu se află într-o zonă afectată de uragane, ceea ce e bine pentru o schimbare. Nu o să ne ceară bani pentru uragane în fiecare săptămână”, a spus ironic Donald Trump.

„Dar cred că Cuba își vede sfârșitul. Toată viața mea am auzit despre Statele Unite și Cuba. Când o vor face Statele Unite? Cred că voi avea onoarea să preiau Cuba. Ar fi bine. E o mare onoare să preiau Cuba, într-un fel sau altul. Da. Să preiau Cuba. Adică, fie că o eliberez, fie că o preiau, cred că aș putea face orice aș vrea cu ea. Vrei să știi adevărul? E o națiune foarte slăbită, nu-i așa?”, a spus Trump.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

