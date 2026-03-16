Jocurile de noroc ar putea fi interzise în Craiova! Lia Olguţa Vasilescu anunță că proiectul va fi pus în dezbatere publică

Primarii de municipii din România au avut luni o ședință la care au fost invitați reprezentanții Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, FEDBET, ROMSLOT și EXPROGAME, pe tema alegerii de către Consiliile Locale a variantei de reglementare a jocurilor de noroc.

În urma discuțiilor purtate în acea ședință, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, susține că părerile primarilor sunt împărțite și se optează pentru variante diferite. Unii doresc interzicerea totală a jocurilor de noroc pe teritoriul municipiilor, iar alţii opteză pentru interzicerea lor de lângă școli, lăcașe de cult, de la parterul blocurilor de locuit, din zona centrelor istorice și până la suprataxare, dar cu modificări de fațade ale spațiilor de funcționare sau alte limitări.

Lia Olguța Vasilescu a anunțat faptul că, la Craiova, va fi pus în dezbatere publică un proiect care prevede interdicția totală a jocurilor de noroc, inclusiv pentru Loteria Română. Astfel, craiovenii vor putea să își spună părerea, apoi, în Consiliul Local, se va lua o hotărâre.

„În Craiova, în prezent, după estimările noastre, sunt aproximativ 1000 de angajați în acest domeniu, la care se adaugă angajații de la firmele de pază, de transport valori și curierat, furnizorii de food & beverage, de la firme de curățenie, mentenanță, iar numărul de spații la care plătesc chirie societățile de jocuri de noroc este de peste 200, dintre care 142 doar cu sloturi. Conform datelor anunțate de o singură firmă până acum, anul trecut aceasta a plătit salarii de 7 milioane de lei și chirii de 2 milioane de lei, în Craiova.

Având în vedere că există deja depus la Consiliul Local Municipal Craiova un proiect de HCL al unor consilieri locali USR, acesta va intra în dezbaterea publică urmând ca, începând de azi, timp de 30 de zile, craiovenii să se pronunțe asupra lui. Proiectul prevede interdicția totală a jocurilor de noroc, inclusiv pentru Loteria Română. Desigur, această variantă poate suferi modificări, după dezbaterea publică, în funcție de solicitările cetățenilor“, a precizat Lia Olguţa Vasilescu într-o postare pe .