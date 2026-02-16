Târgu Jiu: Mamă și concubin, arestați pentru tentativă de omor asupra unei fetițe de 4 ani

Mama unei fetițe de 4 ani, ajunsă în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, a fost arestată preventiv alături de iubitul ei, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Bărbatul este acuzat de tentativă de omor calificat asupra unui membru de familie, iar mama – de complicitate la această infracțiune.

Detalii șocante din anchetă

Potrivit anchetatorilor, în data de 6 februarie 2026, într-un apartament închiriat în regim hotelier din Târgu Jiu, bărbatul ar fi agresat violent fetița:

ar fi lovit-o cu genunchiul în față;

ar fi pălmuit-o;

ar fi prins-o de păr;

apoi ar fi aruncat-o spre perete, unde s-a izbit violent.

Impactul a provocat un traumatism cranian grav și un hematom subdural, leziuni care i-au pus viața în pericol și au necesitat intervenție chirurgicală de urgență.

Copila este internată în prezent la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Maria Sklodowska Curie.

Rolul mamei: pasivitate sau complicitate?

Procurorii susțin că mama, deși martoră la agresiuni, nu a intervenit și nu a dus imediat copilul la spital.

Mai mult, potrivit anchetei, aceasta ar fi transportat fetița aproximativ 40 de kilometri, într-o altă localitate din județul Gorj, pentru a-și continua activitatea de prostituție, întârziind accesul minorei la îngrijiri medicale vitale.

Anchetatorii consideră că nu a fost vorba despre o simplă pasivitate, ci despre o conduită care a contribuit la menținerea stării de pericol pentru copil.

Arestare preventivă pentru 30 de zile

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Gorj a emis mandate de arestare preventivă pentru ambii inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.

Dosarul a fost inițial deschis pentru vătămare corporală, însă, având în vedere gravitatea leziunilor, încadrarea juridică a fost schimbată în tentativă de omor calificat.

