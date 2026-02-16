7.8 C
Craiova
luni, 16 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentTârgu Jiu: Mamă și concubin, arestați pentru tentativă de omor asupra unei fetițe de 4 ani

Târgu Jiu: Mamă și concubin, arestați pentru tentativă de omor asupra unei fetițe de 4 ani

De Mariana BUTNARIU
Mama fetiței de 4 ani a fost arestată preventiv alături de iubitul ei
Mama fetiței de 4 ani a fost arestată preventiv alături de iubitul ei

Mama unei fetițe de 4 ani, ajunsă în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, a fost arestată preventiv alături de iubitul ei, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Bărbatul este acuzat de tentativă de omor calificat asupra unui membru de familie, iar mama – de complicitate la această infracțiune.

Detalii șocante din anchetă

Potrivit anchetatorilor, în data de 6 februarie 2026, într-un apartament închiriat în regim hotelier din Târgu Jiu, bărbatul ar fi agresat violent fetița:

  • ar fi lovit-o cu genunchiul în față;
  • ar fi pălmuit-o;
  • ar fi prins-o de păr;
  • apoi ar fi aruncat-o spre perete, unde s-a izbit violent.

Impactul a provocat un traumatism cranian grav și un hematom subdural, leziuni care i-au pus viața în pericol și au necesitat intervenție chirurgicală de urgență.

Copila este internată în prezent la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Maria Sklodowska Curie.

Rolul mamei: pasivitate sau complicitate?

Procurorii susțin că mama, deși martoră la agresiuni, nu a intervenit și nu a dus imediat copilul la spital.

Mai mult, potrivit anchetei, aceasta ar fi transportat fetița aproximativ 40 de kilometri, într-o altă localitate din județul Gorj, pentru a-și continua activitatea de prostituție, întârziind accesul minorei la îngrijiri medicale vitale.

Anchetatorii consideră că nu a fost vorba despre o simplă pasivitate, ci despre o conduită care a contribuit la menținerea stării de pericol pentru copil.

Arestare preventivă pentru 30 de zile

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Gorj a emis mandate de arestare preventivă pentru ambii inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.

Dosarul a fost inițial deschis pentru vătămare corporală, însă, având în vedere gravitatea leziunilor, încadrarea juridică a fost schimbată în tentativă de omor calificat.

Citește și: „Eternul Brâncuși” – expoziție aniversară la Muzeul Cărții și Exilului Românesc Craiova

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA