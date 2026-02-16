„Eternul Brâncuși” – expoziție aniversară la Muzeul Cărții și Exilului Românesc Craiova

Miercuri, 18 februarie, de la ora 18:00, Muzeul Cărții și Exilului Românesc găzduiește vernisajul expoziției „Eternul Brâncuși”, un eveniment dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român.

Expoziția este organizată de Asociația Artiștilor Fotografi Dacia Malvensis, în colaborare cu Consiliul Județean Dolj, Primăria Municipiului Craiova, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala Tudor Arghezi și Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman.

34 de artiști, o viziune comună

Expoziția reunește lucrările a 34 de artiști din Craiova, din țară și din diaspora, într-un demers artistic ce reflectă actualitatea și forța moștenirii brâncușiene.

Evenimentul va fi moderat de Andrada Cojocaru, președinte al UZPR „Tudor Arghezi” – Filiala Dolj.

Două perspective inedite asupra lui Brâncuși

Programul serii include două prezentări speciale:

„Brâncuși Esotericul” – susținută de publicistul Dan Lupescu, o incursiune în simbolistica și dimensiunea spirituală a creației brâncușiene;

„Brâncuși Fotograful" – prezentată de Silviu Cristian Mirescu, despre artistul care a modelat nu doar forma, ci și lumina.

Seara se va încheia cu un recital oferit de cvartetul de coarde „Gaudeamus” al Universitatea din Craiova, într-o atmosferă ce promite emoție și eleganță.

