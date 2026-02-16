FACIAS cere publicarea concluziilor anchetei în cazul pacientului mort la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită finalizarea de urgență a anchetelor și sancționarea celor responsabili pentru decesul pacientului de 78 de ani care a murit după ce a fost plimbat timp de șapte ore între secțiile Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Bărbatul a decedat în ambulanță, în curtea unității medicale, după un șir de transferuri între clădirile spitalului aflate la kilometri distanță una de alta.

7 ore de transferuri între secții

Pe 4 noiembrie 2025, pacientul din comuna Slivilești a ajuns la UPU Târgu Jiu cu dureri abdominale acute. În locul unei intervenții rapide, acesta a fost trimis:

la Secția de Boli Infecțioase (Spitalul 700), aflată la aproximativ 2 km distanță;

ulterior la Chirurgie;

apoi la Neurologie, într-o altă locație a spitalului.

După aproximativ șapte ore de transferuri, bărbatul a intrat în stop cardio-respirator și a decedat.

FACIAS susține că tragedia este similară cu cea a adolescentului Andrei Drăgan, decedat în urma unei peritonite netratate la timp.

Primele sancțiuni disciplinare

În urma demersurilor FACIAS:

medicul UPU SMURD a fost concediat;

medicul din Secția Medicină Internă a primit reducerea salariului cu 10% pentru trei luni;

Colegiul Medicilor Gorj s-a autosesizat pentru anchetă disciplinară;

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a deschis dosar penal.

Amendă de 30.000 lei pentru spital

Potrivit FACIAS, Direcția de Sănătate Publică Gorj a constatat nereguli privind condițiile minime de funcționare a unității de urgență și a aplicat o amendă de 30.000 de lei managementului spitalului.

Organizația consideră însă sancțiunea insuficientă și cere intervenția Ministerul Sănătății prin trimiterea Corpului de Control.

Solicitări pentru modificarea procedurilor de malpraxis

FACIAS mai cere:

publicarea concluziilor complete ale anchetelor;

sancționarea persoanelor responsabile;

modificarea urgentă a procedurilor de soluționare a plângerilor de malpraxis;

crearea unui mecanism clar și eficient pentru protecția pacienților.

Organizația atrage atenția că astfel de cazuri nu pot fi tratate superficial și că lipsa unor măsuri ferme riscă să transforme unitatea medicală într-un pericol pentru siguranța cetățenilor.

Citește și: Șofer din Târgu Jiu, prins aproape de comă alcoolică la volan! Avea 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat