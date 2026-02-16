Șofer din Târgu Jiu, prins aproape de comă alcoolică la volan! Avea 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat

Polițiștii Serviciului Rutier Gorj au depistat, azi noapte, în trafic un bărbat de 53 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada 1 Decembrie 1918.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a avut o concentrație de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare foarte ridicată, care indică o stare avansată de ebrietate.

Șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei exacte, potrivit IPJ Gorj.

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

