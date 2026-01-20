-9.5 C
🚨 BREAKING NEWS: Incendiu la un spațiu comercial din cartierul craiovean Rovine

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Pompierii intervin în aceste momente cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un spațiu comercial din cartierul craiovean Rovine.

Din cauza intensității focului, forțele au fost suplimentate cu încă trei autospeciale.

Intervenția este în desfășurare. Din fericire, nu sunt victime. În acest moment incendiul este localizat și se lucreză la lichidarea ultimelor focare din restaurantul și patiseria cuprinse de flăcări. Revenim cu detalii.

