Trump spune că va aplica „100%” tarifele vamale pentru a forța preluarea Groenlandei. UE și aliații NATO ripostează

Donald Trump a declarat că va pune în aplicare „100%” amenințarea de a impune tarife vamale statelor europene care se opun cererii sale de a prelua controlul asupra Groenlandei, intensificând tensiunile dintre Statele Unite și aliații săi din NATO.

Declarațiile președintelui american vin în contextul în care liderii europeni s-au unit în apărarea suveranității Groenlandei, teritoriu semi-autonom aflat sub control danez.

Amenințări comerciale și presiuni politice

Trump a anunțat că va introduce un tarif de 10% pentru toate bunurile provenite din Marea Britanie, începând cu 1 februarie, care va crește la 25% de la 1 iunie, până când SUA vor ajunge la un acord pentru cumpărarea Groenlandei de la Danemarca.

Aceleași tarife ar urma să fie aplicate Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franței, Germaniei, Olandei și Finlandei — toate membre ale alianței NATO.

Întrebat de NBC News dacă va duce la capăt aceste amenințări, Trump a răspuns fără echivoc: „O voi face, 100%”.

Forța militară, „fără comentarii”

Luni, Trump a refuzat să excludă utilizarea forței militare pentru a prelua teritoriul, răspunzând „fără comentarii” când a fost întrebat direct. El a adăugat că Europa ar trebui să se concentreze pe războiul dintre Rusia și Ucraina, „nu pe Groenlanda”, potrivit BBC.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a afirmat că Groenlanda este „imperativă pentru securitatea națională și mondială” și a susținut că „nu există cale de întoarcere”.

Reacția Europei și a NATO

Danemarca a avertizat că o eventuală acțiune militară a SUA în Groenlanda ar putea însemna sfârșitul NATO. În semn de sprijin, mai multe state europene au trimis recent trupe simbolice în Groenlanda.

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a declarat că amenințările tarifare „nu sunt calea de urmat” și că există „linii roșii care nu pot fi depășite”.

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut evitarea escaladării și a afirmat că „nimeni nu câștigă din tarife comerciale”, exprimându-și speranța pentru un dialog direct cu Trump.

Summit de urgență al UE

Uniunea Europeană va organiza joi un summit de urgență la Bruxelles pentru a discuta răspunsul la amenințările Washingtonului.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a subliniat că blocul comunitar nu dorește un conflict, dar își va apăra poziția ferm: „Suveranitatea nu este pentru comerț”.

Tensiuni și controverse suplimentare

Situația este amplificată de dezvăluirea unor mesaje private între Trump și premierul norvegian Jonas Gahr Støre, în care președintele SUA sugerează că Norvegia este responsabilă pentru faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace.

Între timp, Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (Norad) a confirmat desfășurarea unor aeronave la baza spațială Pituffik din Groenlanda, descriind operațiunea drept una de rutină, coordonată cu Danemarca și guvernul groenlandez.

