Spania declară trei zile de doliu național după cel mai grav accident feroviar din ultimul deceniu

Spania va ține trei zile de doliu național în memoria victimelor accidentului feroviar de mare viteză produs duminică seara în sudul țării, soldat cu cel puțin 40 de morți. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Pedro Sánchez, care a promis că autoritățile vor stabili cauzele exacte ale tragediei.

Accidentul s-a produs în apropierea localității Adamuz, în provincia Córdoba, după ce vagoanele unui tren care se îndrepta spre Madrid au deraiat și au ajuns pe linia opusă, unde s-au ciocnit cu un alt tren care venea din sens invers.

Momentul tragediei

Operatorul rețelei feroviare Adif a precizat că impactul a avut loc duminică, la ora locală 19:45, la aproximativ o oră după ce unul dintre trenuri plecase din Málaga. Deraierea s-a produs pe o porțiune dreaptă de cale ferată.

Autoritățile promit o anchetă „transparentă și completă“

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a declarat că forța coliziunii a împins vagoanele celui de-al doilea tren într-un terasament. Cele mai multe victime se aflau în primele vagoane ale trenului care circula de la Madrid spre Huelva.

Salvări dificile și bilanț provizoriu

Echipele de intervenție au descris epava drept „contorsionată”, ceea ce a îngreunat recuperarea persoanelor rămase captive în vagoane. În total, aproximativ 400 de pasageri și membri ai personalului se aflau la bordul celor două trenuri.

Serviciile de urgență au acordat îngrijiri pentru 122 de persoane. Dintre acestea, 41 – inclusiv copii – sunt încă internate, iar 12 se află la terapie intensivă. Autoritățile avertizează că numărul victimelor nu este definitiv.

Anchetă în desfășurare

Pedro Sánchez a vizitat locul accidentului luni după-amiază, alături de oficiali de rang înalt.

„Aceasta este o zi de durere pentru întreaga Spanie. Vom ajunge la adevăr și vom face publice concluziile cu deplină transparență”, a declarat premierul.

Potrivit unei surse citate de Reuters, anchetatorii ar fi identificat o îmbinare defectă a șinelor, care ar fi permis lărgirea spațiului dintre secțiuni în momentul trecerii trenului. Totuși, publicația El País notează că nu este clar dacă acest defect a fost cauza sau rezultatul accidentului. Investigația ar putea dura cel puțin o lună.

Mărturii cutremurătoare

Salvador Jiménez, jurnalist RTVE aflat în tren, a descris impactul ca pe un „cutremur”.

„Eram în primul vagon. Totul s-a zguduit violent și trenul a deraiat”, a povestit acesta.

Imaginile de la fața locului arată vagoane răsturnate și echipe de salvare care scot pasageri prin uși și ferestre deformate. Un alt pasager a relatat că „oamenii țipau și cereau ajutor medical”.

Trafic feroviar suspendat

Toate serviciile de mare viteză dintre Madrid și orașele Malaga, Cordoba, Sevilla și Huelva au fost suspendate până vineri, potrivit BBC.

Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia au transmis condoleanțe familiilor victimelor, exprimându-și „profunda îngrijorare” față de dezastru.

Spania deține a doua cea mai mare rețea feroviară de mare viteză din lume, după China, cu peste 4.000 de kilometri de cale ferată, iar accidentul este cel mai grav de acest tip din ultimii zece ani.

